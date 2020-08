Ministrul Muncii: "Pentru somajul tehnic au fost facute plati de peste 4,8 milioane de lei pentru 1,3 milioane de beneficiari"

"La sfarsitul lunii august situatia aplicarii acestor m-suri este dupa cum urmeaza: pentru somajul tehnic la inceputul starii de urgenta, avand o serie de domenii carora ne-am adresat cu aceasta masura si care domenii au presupus o mobilizare extraordinara din partea tuturor angajatilor, am efectuat plati de peste 4,8 miliarde de lei pentru 1,3 milioane de beneficiari. Reamintesc e vorba de salariati avand contractele de munca suspendate si profesionisti", a afirmat ministrul Muncii.Violeta Alexandru a precizat ca cele mai multe plati au fost facute in Bucuresti, Cluj si in Timis."Nu este surprinzator probabil faptul ca cele mai multe plati s-au facut in Bucuresti, in Cluj, in Timis, orase cu mare angajatori cu care am tinut legatura in aceasta perioada si care din cate inteleg de la domniile lor au beneficiat in mod prompt de sprijinul acordat prin somajul tehnic. Au ramas dupa incetarea starii de urgenta un numar redus de domenii, iar acum mentinem masura doar pentru cateva, ca urmare a deciziei de ieri luata in Guvern raman inchise barurile, discotecile, cluburile in spatii inchise, doar salariatilor acestor unitati economice urmand sa li se aplice masura somajului tehnic", a mai afirmat ministrul Muncii.Violeta Alecandru s-a referit si la platile facute pentru parintii care au avut zile libere pentru ingrijirea copilului in perioada pandemiei."Am facut plati pentru parintii care se aflau in zile libere pentru ingrijirea copilului in perioada a pandemiei de peste 78 milioane de lei pentru aceasta masura apeland un numar de peste 60.000 de salariati", a transmis Violeta Alexandru.Ea a mai declarat ca au fost facute plati de peste 600 de milioane de lei pentru masura care vizeaza acoperirea a 41,5 la suta din costul salarial."Dupa ce rectificarea bugetara a fost aprobata, punand la punct in doar cateva zile toate procedurile interne pentru ca banii sa ajunga de la Ministerul Finantelor, Trezorerie, ANOFM, AJOFM-uri, trezoreriile locale, o procedura tehnica pe care am parcurs-o in cel mai scurt timp, am inceput si astazi suntem la peste 90% din platile efectuate raportat la luna iunie pentru masura constand in 41,5 la suta cost salarial pentru fiecare salariat care s-a aflat anterior i ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii: "Pentru somajul tehnic au fost facute plati de peste 4,8 milioane de lei pentru 1,3 milioane de beneficiari" " pe Ziare.com