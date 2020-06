"Viitura de pe raul Prut, formata pe teritoriul ucrainean, a ajuns, prin propagare, pe teritoriul Romaniei. Varful maxim al viiturii se afla in acest moment la intrarea in tara. Astazi, la ora 8.00, la statia Oroftiana, se inregistreaza 1,78 cm (aproape 2 m) peste COTA DE PERICOL si va ramane circa doua ore, dupa care, va intra intr-o o usoara tendinta de scadere. Specialistii romani de la Apele Romane estimeaza ca unda de viitura va ajunge, prin propagare, la Radauti-Prut in urmatoarele 24 de ore", anunta Administratia Nationala "Apele Romane".Din dispozitia conducerii Apele Romane, echipele de interventie asigura apararea localitatilor Oroftiana, Baranca si Radauti-Prut prin suplimentarea cu saci (20.000) si panouri mobile (500 metri liniari) a intrarilor in locuinte, cu scopul protejarii populatiei care traieste in lunca inundabila a raului Prut.Specialistii de la Apele Romane au pregatit acumularea Stanca-Costesti pentru a prelua unda de viitura de pe raul Prut.In cursul diminetii, hidrologii (INHGA) au emis doua avertizari hidrologice COD ROSU de fenomene imediate valabile pana joil a ora 12.00: pentru raurile din bazinele hidrografice: Jijia, Sitna, Miletin, Bahlui, aferente judetelor Botosani si Iasi; pentru raurile din bazinele hidrografice: Volovat, Baseu - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, judetul Botosani.De asemenea, INHGA a prelungit avertizarea CODUL ROSU pana vineri, la ora 24:00, pentru raurile din bazinele hidrografice: Prut - sector amonte Ac. Stanca Costesti (judetul Botosani) ...citeste mai departe despre " Viitura de pe raul Prut a ajuns in Romania. Cota de pericol, depasita cu doi metri " pe Ziare.com