VIDEO Un torent gigantic se indreapta dinspre Ucraina spre barajul de la Stinca-Costesti: "Absolut nimeni nu stie cat va creste Prutul"

Oficialii Administratiei Nationale "Apele Romane" au anuntat joi dimineata, 25 iunie, ca varful maxim al viiturii de pe raul Prut se afla foarte aproape de intrarea in Romania, prin dreptul barajului de la Stinca-Costesti. Prutul a depasit cu 178 de centimetri cota de pericol la statia Oroftiana, din judetul Botosani, in cursul zilei de joi, la ora 8.00, iar specialistii de la Apele Romane estimeaza ca unda de viitura va ajunge la Radauti Prut pana cel tarziu vineri dimineata, 26 iunie. Pompierii au intervenit pana acum in zeci de localitati in Romania, iar trei persoane au murit, fiind luate de viitura.Viorel Nichiteanu, primarul comunei Radauti Prut, a declarat, pentru Ziare.com, ca "nicio inundatie nu seamana cu cealalta" si ca scenariul cel mai negru ar fi ca Prutul sa ajunga la nivelul din 2008. Pe de alta parte, edilul afirma ca absolut nimeni nu stie cat va creste Prutul si la ce cota va ajunge. Mai mult, Dan Nechifor, prefectul judetului Botosani, sustine ca "nu trebuie sa ne gandim la lucruri roz". Potrivit informatiilor furnizate de prefect joi, 25 iunie, in jurul orei 14.00, nivelul masurat al Prutului se afla la numai 40 de centimetri de maximul istoric, inregistrat in 2008. Unele surse arata ca nivelul raului s-ar ridica pe teritoriul Romaniei cu cate 5 centimetri pe ora.Nechifor sustine ca autoritatile din Botosani sunt pregatite si ca situatia este sub control: "Suntem pregatiti, avem saci umpluti cu nisip, colegii de la Apele Prut-Barlad au adus 450 de metri liniari de panouri de blocare". Si primarul comunei Radauti Prut sustine ca pregatirile sunt in curs: "Toate autoritatile statului sunt aici, am umplut pana la ora asta aproape 4.000 de saci de nisip, care vor fi transportati la casele care sunt in pericol de inundatii".Gospodarii evacuateDan Nechifor declara ca in zona de risc, in comuna botosaneana Baranca, sunt 19 gospodarii in zona de risc, care au fost deja evacuate, plus alte 32 de gospodarii la Radauti-Prut si 8 la Rediu."In zona de risc avem, la Baranca, 19 gospodarii. Fac precizarea ca la Baranca persoanele