VIDEO Un nou stadion se construieste in Romania. Primaria Sibiu a semnat contractul pentru arena de 12.300 de locuri

"Dupa o perioada lunga in care s-a elaborat proiectul tehnic, dupa o procedura de achizitie complexa, ma bucur sa anunt ca am semnat contractul pentru ultima si cea mai ampla etapa de constructie a Stadionului Municipal Sibiu. Sunt sigura ca microbistii vor aprecia aceasta veste si nu doar ei, pentru ca Stadionul va putea fi folosit si pentru alte evenimente sportive sau chiar culturale care se preteaza. Din fericire, in urma procedurii de achizitie, castigatorul este o firma sibiana cu multa experienta - CON-A. De altfel, este primul contract pe care Primaria Sibiu il semneaza cu acest constructor. Avand in vedere palmaresul pe care il are mai ales in domeniul constructiei de stadioane, consider ca lucrarea este pe maini bune", a declarat primarul Astrid Fodor."Ne bucuram sa construim pentru Sibiu un stadion modern, la standarde inalte. Vom pune la dispozitie toata experienta noastra pentru a realiza un stadion de care sibienii sa fie mandri. Angajamentul nostru este sa realizam proiectul in termenul contractual. Ne exprimam increderea ca vom avea o buna colaborare cu Primaria Sibiu si cu toti cei implicati, intr-un mod sau altul, in realizarea proiectului. Incercam un sentiment de mandrie ca dupa multi ani vom realiza un obiectiv de referinta pentru Sibiu. Am construit proiecte de amploare in toata tara, dar sentimentul este unul special cand construiesti acasa. Acest moment este cu atat mai deosebit cu cat anul acesta CON-A aniverseaza 30 de ani de activitate pe piata constructiilor", a declarat ing. Mircea Bulboaca, actionarul majoritar al Grupului CON-A.In urmatorul an si jumatate, firma castigatoare a licitatiei va trebui, printre altele, sa construiasca tribuna oficiala cu subsol, parter si trei etaje, doua peluze, din care una este prevazuta cu locuri de parcare, un acoperis pentru spectatori, sa modernizeze sala de atletism existenta, sa refaca instalatiile si sa monteze o instalatie de nocturna. Noua arena va avea o capacitate de 12.363 de locuri. Termenul de finalizare este de 18 luni.