VIDEO Tigari de contrabanda de peste 252.000 lei, retinute cu focuri de arma la frontiera de Est

"In data de 24.08.2020, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Romanesti - I.T.P.F. Iasi a fost organizata o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, la care au participat politisti de frontiera din cadrul Sectorului si Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani.Actiunea a avut loc in jurul orei 21.10. Politistii de frontiera au observat, pe directia localitatii de frontiera Damideni, judetul Botosani, mai multe persoane care se aflau la malul raului Prut si incercau sa transporte colete voluminoase.La vederea politistilor de frontiera, profitand de conditiile meteo nefavorabile, persoanele au abandonat coletele si au fugit, reusind sa treaca inot raul Prut in R. Moldova.Drept urmare, pentru retinerea persoanelor s-a folosit armamentul din dotare, fiind executate mai multe focuri de avertisment in plan vertical, cu respectarea prevederilor legale.La inventarierea bunurilor, a rezultat cantitatea de 189.560 de tigarete (9.478 de pachete cu tigari), in valoare de 114.680 de lei, cantitate ce a fost ridicata de politisti in vederea continuarii cercetarilor", a transmis Politia de Frontiera.In aceeasi seara, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Radauti Prut - I.T.P.F. Iasi, in jurul orei 21.25, politistii de frontiera romani, in colaborare cu colegii din R.Moldova, au observat, cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, pe directia localitatii de frontiera Mitoc, judetul Botosani, mai multe persoane care descarcau colete voluminoase dintr-o barca, cu care au trecut din R. Moldova in Romania.Politistii de frontiera au actionat pentru retinerea persoanelor, insa, la vederea colegilor nostri, profitand de conditiile meteo nefavorabile si de intuneric, persoanele au abandonat coletele si au fugit in vegetatia din zona.La inventarierea coletelor, a rezultat cantitatea de 227.800 de tigarete (11.390 de pachete cu tigari), in valoare de 137.825 de lei, cantitate ce a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor.In cel mai scurt timp, pe baza relatiilor de cooperare, s-a luat masura informarii autoritatilor din R. Moldova despre cele doua evenimente, in vederea cercetarii in comun a acestora.In ambele cazuri, politistii de frontiera face cercetari.