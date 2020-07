Proiectul de 7,6 km a fost contractat initial in 2011, cu termen de finalizare 2013. Abia in 2013 a fost emis ordinul de incepere, fiind reziliat in 2015 la un stadiu fizic de 53%.Au trecut 4 ani pana cand CNAIR a reusit in 2019 sa lanseze licitatia pentru reluarea lucrarilor, fiind contractate in septembrie 2019 pentru 43 de milioane de lei catre Antrepriza de Reparatii si Lucrari ARL Cluj S.A.Obiectivul contractului il reprezinta remedierea lucrarilor existente si finalizarea celor ramase in executie cu desprindere din DN 19, intersectarea cu DJ 767A si DN 19B si revenirea pe DN 19."Durata contractului este de 12 luni, insa mobilizarea din teren ne face sa fim foarte rezervati cu privire la o eventuala finalizare a lucrarilor pana la finalul acestui an. Desi volumul lucrarilor este redus si se concentreaza in jurul intersectiilor prevazute cu sensuri giratorii sau in jurul rampelor podului peste calea ferata, avansul nu este cel scontat.Solicitam CNAIR sa monitorizeze atent si acest proiect de infrastructura regionala si sa realizeze toate platile cu celeritate, iar constructorului sa apese pe acceleratie pentru a finaliza lucrarea in termenul contractual", sustin cei de la Asociatia Pro Infrastructura. ...citeste mai departe despre " VIDEO Soseaua de centura a orasului Sacuieni - Bihor ar trebui sa fie gata in 2020. De ce a fost intarziat proiectul timp de aproape 10 ani " pe Ziare.com