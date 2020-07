VIDEO Probleme cu algele pe litoral. Apele Romane au dat amenzi de jumatate de milion de lei celor care administreaza plajele

Aflat in vizita de lucru pe litoralul romanesc, Ervin Molnar, directorul general al ANAR, a constatat o mobilizare exemplara a echipelor de interventie si a utilajelor care ecologizau.Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral (ABADL) desfasoara zilnic, pe timpul noptii, activitati de indepartare a algelor de pe zonele necontractate si de pe linia tarmului. Pe celelalte portiuni care sunt inchiriate, operatorii au sarcina de a asigura igienizarea plajelor.Intr-o singura saptamana, au fost aplicate aproape 30 de amenzi in valoare totala de aproape 550.000 de lei.Echipa inspectorilor ABADL a fost suplimentata cu inspectori veniti si de la alte Administratii Bazinale de Apa, fiind la aceasta ora un numar de 10 inspectori care desfasoara actiuni de control pe plaje pe toata durata sezonului estival.Pentru actiunile de ecologizare a liniei tarmului si plajelor neinchiriate, ABADL a folosit 20 de utilaje si a implicat in jur de 30 de oameni. In ultima luna, in sprijinul operatiunilor de colectare a algelor, au mai fost aduse buldoexcavatoare de la ABA Arges-Vedea care, de vineri, au fost inlocuite cu alte doua utilaje sosite de la Cluj."Echipele noastre intervin pe toata linia tarmului si in fiecare noapte. ABADL ridica sute de tone. Ne vom face treaba in continuare, cu aceeasi consecventa si seriozitate", a afirmat Bogdan Bola, director ABADL, citat in comunicat.De la inceputul lunii februarie si pana in prezent, de la Navodari pana la Vama Veche, au fost colectate 8.000 de tone de alge de pe toata lungimea litoralului romanesc. Numai in ultimele doua saptamani, s-a strans jumatate din cantitatea totala, adica putin peste 4000 de tone de alge.De-a lungul timpului, au fost luate in calcul mai multe variante de colectare a algelor. Una dintre cele mai vehiculate a fost cea referitoare la amplasarea unui sistem de baraje/plase. In urma unui schimb de experienta cu specialistii din Grecia, s-a ajuns insa la concluzia ca sistemele de plase fixe sau mobile pot functiona eficient doar pentru specii de alge oceanice, de dimensiuni mari, dar sunt imposibil de folosit pentru cele prezente in Marea Neagra, de dimensiuni mult mai mici si care se rup foarte usor.Prin urmare, specialistii ABADL ...citeste mai departe despre " VIDEO Probleme cu algele pe litoral. Apele Romane au dat amenzi de jumatate de milion de lei celor care administreaza plajele " pe Ziare.com