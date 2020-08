VIDEO Pro Infrastructura: "Management haotic" si mobilizare "total insuficienta" pe lotul 2 al autostrazii Sebes - Turda

Un reprezentant al asociatiei Pro Infrastructura a parcurs din nou traseul lotului 2, intre Alba Iulia si Aiud, in lungime de 24,5 km.Concluzia dupa acest periplu este ca antreprenorul grec Aktor are un managament haotic si continua activitatea cu o mobilizare total insuficienta."Putem observa o data in plus managementul haotic al grecilor de la Aktor, mobilizarea insuficienta, lucrarile realizate in ultimii 5 ani ce trebuie remediate, sau un sistem de scurgere al apelor aproape inexistent ce produce pagube semnificative la fiecare ploaie.Cu exceptia structurilor principale unde subcontractorul Retter este bine mobilizat, este greu de crezut ca Aktor va finaliza restul lucrarilor chiar si in anul 2021", sustin cei de la Pro Infrastructura.In urma cu trei saptamani, premierul Ludovic Orban si ministrul Transporturilor Lucian Bode au verificat in teren, stadiul lucrarilor de pe loturile 1 si 2 ale autostrazii A10 Sebes-Turda, considerand ca "lucrarile sunt in grafic"."In momentul de fata, pentru finalizarea celor doua tronsoane de autostrada nu este necesara decat mobilizarea constructorilor, in conformitate cu discutiile pe care le-am avut, plecand de la lucrarile care mai sunt de executat, fie ca este vorba despre fundatii, de turnare de asfalt sau alte tipuri de lucrari care trebuie efectuate.Trebuie sa-si faca o planificare minutioasa, de exemplu pe tronsonul 2 este necesara o suplimentare de utilaje, cel putin 45-50 si de asemenea este nevoie de cel putin 300 de angajati pentru a putea realiza lucrarile necesare in termenul planificat", a declarat premierul Orban.Recent, antreprenorul a adus o a treia statie de asfalt care va permite accelerarea lucrarilor pe cei 24,5 de km, intre Alba Iulia si Aiud. De asemenea, tot pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebes-Turda, in zona Teius, s-au incheiat lucrarile de relocare a retelelor de inalta tensiune, actiune care permite constructorului sa intervina in zona liniei de cale ferata. ...citeste mai departe despre " VIDEO Pro Infrastructura: "Management haotic" si mobilizare "total insuficienta" pe lotul 2 al autostrazii Sebes - Turda " pe Ziare.com