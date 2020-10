VIDEO Orban: "Imediat ce se vor incheia litigiile privind constructia corvetelor, suntem gata sa semnam contractul"

"In ceea ce priveste cooperarea in domeniul militar, am abordat subiecte la zi cum este contractul privitor la corvete. Si aici am prezentat punctul nostru de vedere. Au fost mai multe procese care au fost declansate de un competitor impotriva deciziei de adjudecare a contractului care a fost luata de comisia de licitatie. Imediat ce se vor termina aceste litigii in instanta, din punctul nostru de vedere, suntem gata sa semnam contractul, pentru noi fiind extrem de importanta semnarea si realizarea acestui contract, constructia celor patru corvete, care sunt extrem de importante in dispozitivul strategic al Romaniei la Marea Neagra", a aratat premierul, in cadrul unei declaratii sustinute la sediul Ambasadei Romaniei la Paris.El a mentionat ca in cursul vizitei sale in Franta au fost abordate si alte detalii legate de posibile colaborari in domeniul militar."Interesul de participare la programul de inzestrare il apreciem, dar sigur ca pe multe din programele de inzestrare sunt proceduri competitive in care conteaza calitatea ofertei si deciziile se iau in functie de aceste oferte care vor fi facute", a precizat Orban.Pe 23 iulie, prezent la Constanta, Ludovic Orban a declarat ca, din punctul sau de vedere, pot fi demarate negocierile cu consortiul Naval Group - Santierul Naval Constanta pentru semnarea contractului de constructie a celor patru corvete multifunctionale din programul de inzestrare a Armatei, avand in vedere ca instanta a respins printr-o hotarare definitiva contestatia depusa de cei de la Damen.Orban a calificat drept "o hartuire greu de acceptat" continuarea litigiului in instanta."Mi se pare o hartuire greu de acceptat. Procesul principal, si anume contestatia impotriva deciziei de adjudecare a contractului catre consortiul Naval Group - Santierul Naval Constanta a fost respinsa prin hotarare judecatoreasca definitiva. Din punctul meu de vedere, se pot incepe negocierile finale in vederea semnarii contractului de constructie, chiar daca mai exista litigiul care, repet, nu mai are niciun fel de temei. Atata timp cat instanta s-a pronuntat prin hotarare definitiva pe subiectul principal, si anume decizia de adjudecare a consortiului care realizeaza contractul, din pu ...citeste mai departe despre " VIDEO Orban: "Imediat ce se vor incheia litigiile privind constructia corvetelor, suntem gata sa semnam contractul" " pe Ziare.com