VIDEO Nicusor Dan semneaza un contract pentru reabilitarea a 210 kilometri din cei 954 ai retelei de termoficare din Bucuresti

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, marti, ca acest contract isi propune reabilitarea a 23% din reteaua de termoficare a Capitalei."Semnam astazi contractul de finantare pentru reabilitarea retelei de termoficare. Este vorba despre un contract pentru 210 kilometri din cei 954 kilometri. Semnam astazi, Primaria Capitalei cu Ministerul Fondurilor Europene, contractul de finantare pentru 210 kilometri, retea principala din reteaua de termoficare din 954 km pe care reteaua ii are, adica 23%", a afirmat Nicusor Dan.El a spus ca in ultimii patru ani numarul de avarii la reteaua de termoficare a crescut de 420 la 1.300."Este evidenta problema la care aceasta finantare raspunde. Din 2016 pana in 2020 numarul de avarii, in reteaua de termoficare, a crescut de la 420 la 1.300. Pierderea pe eficienta pe energie termica a crescut cu 5%, de asemenea, a crescut considerabil cantitatea de apa care trebuie introdusa in retea", a explicat primarul Capitalei.El a prezentat si cele trei mai imbunatatiri pe care le va aduce acest proiect."Prin aceasta finantare si prin lucrarile pe care le vom demara de indata ce vremea ne va permite si dupa ce vor fi finalizate procedurile de achizitie, o sa avem trei mari imbunatatiri. In primul rand, imbunatatirea caldurii si a apei calde pentru bucuresteni. In al doilea rand, reducerea pierderilor care se va duce intr-o reducere a subventiei pe care municipalitatea o plateste in fiecare an. In al treilea rand, dar nu cel mai putin important, reducerea poluarii atmosferice pe care aceasta ineficienta o genereaza. Acesta este obiectul contractului de azi. 1,6 miliarde lei, din care 1,3 miliarde lei finantare nerambursabila", a mai declarat Nicusor Dan.La randul sau, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca in curand va fi prezentata o finantare suplimentara, de 200 de milioane de euro, tot pentru sistemul de termoficare."Ca urmare a discutiilor pe care le-am avut cu domnul prim-ministru am propus, in planul national de redresare si rezilienta pe care o sa il prezentam in perioada urmatoare, o finantare suplimentara de 200 de milioane de euro astfel incat tot