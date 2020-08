VIDEO Orban anunta o intrunire a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta: "Vom discuta regulile de campanie pentru alegerile locale si reluarea activitatii in spatii inchise de tip restaurant"

Premierul a adaugat ca o alta tema de discutie va fi si redeschiderea restaurantelor. El a mai spus ca tot miercuri va avea o intalnire cu asociatiile din industria HoReCa."Deja a fost o discutie la nivelul specialistilor. Exista deja o propunere formulata. In cursul zilei de maine vom avea CNSU in care vom dezbate mai multe subiecte, completarea hotararii de Guvern pentru starea de alerta pentru a introduce mai multe reguli de campanie si ordinul comun al Ministerului Sanatatii, MAI pentru desfasurarea votului", a declarat Ludovic Orban intr-o conferinta de presa sustinuta in fata Primariei Gaesti.Referitor la deschiderea restaurantelor, premierul a spus ca exista o propunere ca acestea sa nu fie deschise peste tot si anume in zonele unde exista un anumit numar de cazuri de COVID-19."Vom avea discutie despre reluarea activitatii in anumite spatii inchise, in teatre, cinematografe. De asemenea, reluarea activitatii restaurante in spatii inchise. Nu pot sa va spun care va fi decizia finala. Exista o propunere sa nu se deschida peste tot, sa nu se deschida unde este un anumit nivel de cazuri pe o perioada de 14 zile. Maine vom avea o intalnire la ora 15.00 si cu reprezentatii industriei ospitalitatii care a fost solicitata de cele patru organizatii din domeniu. Vom tine cont de punctul lor de vedere, astfel incat sa poata fi reluarea activitatii culturale si a activitatii in spatii inchise de tip restaurant", a completat Orban.Seful Executivului a precizat luni ca cel mai probabil de la 1 septembrie ar putea fi deschise restaurantele, dar in anumite conditii.Ludovic Orban a participat marti la semnarea Contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic de executie pentru Drumul Expres Gaesti-PloiestiIn cadrul evenimentului, acesta a declarat:"Odata cu dezvoltarea infrastructurii, obiectivul nostru e acela de a atrage investitii, de a dezvolta economic judetul, de a crea parcuri industriale, cum este proiectul parcului industrial din Targoviste pe care l-am lansat impreuna cu colegii mei, cum este investitia care a inceput as ...citeste mai departe despre " VIDEO Orban anunta o intrunire a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta: "Vom discuta regulile de campanie pentru alegerile locale si reluarea activitatii in spatii inchise de tip restaurant" " pe Ziare.com