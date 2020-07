VIDEO Klaus Iohannis: Guvernul m-a asigurat ca vor fi finalizate lucrarile de infrastructura aflate in mare intarziere

"Cu totii traversam o perioada deosebit de dificila, cu restrictii pe care le-am resimtit din plin pe plan social, sanitar, dar si economic. Trebuie sa mergem mai departe cu hotarare si optimist pentru a face posibila dezvoltarea Romaniei. Trebuie, in egala masura, sa pregatim cele mai potrivite instrumente economice. Depinde numai de noi sa transformam provocarile in oportunitati, sa identificam cele mai bune solutii. Romania s-a confruntat cu cea mai dificila perioada din ultimii 30 de ani, moment care a aratat lipsa cronica de preocupare a guvernarilor anterioare", a afirmat Klaus Iohannis.Presedintele sustine ca, "pe fondul pandemiei, am scos la iveala lipsa de viziune a guvernelor anterioare" si sustine ca este nevoie de "seriozitate si implicare in continuare" pentru a canaliza eforturile pentru "a identifica oportunitati de dezvoltare pe termen mediu si lung"."Romanii au arata clar ca isi doresc o dezvoltare sanatoasa si durabila care sa ofere speranta si sa duca la o crestere reala a nivelul de trai. Modelul economic al guvernarilor PSD din ultimii ani, bazate exclusiv pe consum, a neglijat total asteptarile romanilor.Romanii ar fi trebuit sa beneficieze deja de infrastructura de transport, de scoli, de acces la reteaua de gaze si de industrie competitiva. In schimb, Romnania este pe ultimul loc la calitatea drumului si la jumatatea inferioara in ceea ce priveste eficienta transportului", a mai spus Klaus Iohannis.Alte declaratii facute de presedintele Klaus Iohannis:"In contextul socio-economic actual, tot mai complex in plan regional si global pe fondul crizei COVID-19, trebuie sa ne adaptam la noile conditii, sa devenim mai competitivi, sa devenim mai flexibili.Traversam o criza mondiala fara precedent, iar raspunsurile noastre trebuie sa fie pe masura. Avem nevoie sa directionam resursele si energiile noastre, in mod inteligent, inspre sustinerea economiei, ca element vital pentru asigurarea coeziunii economice si sociale. A venit astazi momentul ca toate masurile pe care le adoptam in domeniul economic sa fie incluse intr-un plan, intr-un singur plan, si sa turam motoarel ...citeste mai departe despre " VIDEO Klaus Iohannis: Guvernul m-a asigurat ca vor fi finalizate lucrarile de infrastructura aflate in mare intarziere " pe Ziare.com