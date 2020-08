VIDEO Imagini aeriene in premiera cu santierul pasajului Doamna Ghica: "Primarul Firea afirma in mod mincinos ca acest proiect va fi finalizat in aceasta toamna"

"Va prezentam in premiera imagini aeriene cu santierul pasajului Doamna Ghica din Bucuresti, aflat la intersectia Soselei Colentina cu Strada Doamna Ghica (inelul rutier secundar al capitalei) din sectorul 2. Desi primarul Firea afirma in mod mincinos ca acest proiect va fi finalizat in aceasta toamna, se poate observa cu ochiul liber ca lucrarile sunt intr-un un stadiu incipient, executandu-se operatiuni la fundatiile podului, relocari de utilitati sau la bretelele prin care va fi deviat traficul. In plus, licitatia pentru realizarea tablierului metalic a fost anulata recent", scrie Asociatia Pro Infrastructura, pe Facebook "Solicitam autoritatilor locale mai multa responsabilitate in declaratii, canalizandu-si astfel energia spre adevaratele blocaje ale proiectelor de infrastructura din Bucuresti", este apelul Asociatiei Pro Infrastructura.