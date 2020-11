VIDEO Drumul Expres Craiova - Pitesti ar putea fi finalizat inainte de termen. "Podul peste Olt este spectaculos"

"Antreprenorul, UMB (SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnostrade), a ajuns la un progres fizic executie de 67% si cel financiar de 32% pe cei aproape 40 de km de drum expres", informeaza Asociatia Construim Romania, care publica un video realizat din drona cu intreg Tronsonul 2 care incepe dinaintea de Bals si se termina dupa Slatina.Orban: "Sunt optimist ca lucrarile se vor termina inainte de termenul prevazut in contract"Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, dupa ce a efectuat o vizita de verificare a lucrarilor pe santierul Drumului Expres Craiova - Pitesti, tronsonul 2, ca in curand se va putea turna asfalt pe 70% din aceasta sectiune, ce ar putea fi finalizat inainte de termenul prevazut in contract."Firma domnului Umbrarescu (constructorul - n.r.) nu ma surprinde, intrucat am mai fost pe Centura Bacaului si si acolo am fost impresionat de lucrarile extraordinare si cred ca va fi data in circulatie cat de curand. Si aici, lucrarile se deruleaza intr-un ritm extrem de sustinut. Deja pe 70 la suta se va ajunge in situatia de a se putea turna asfalt. Podul peste Olt, care este spectaculos, este in faza de tablier metalic. Lucrurile evolueaza foarte bine, sunt optimist ca lucrarile se vor termina inainte de termenul prevazut in contract", a spus Orban.Drumul are o lungime de 121 de kmDrumul expres Craiova - Pitesti este impartit in patru loturi, are o lungime totala de 121 de km, prevede cate doua benzi pe sens de cate 3,5 metri latime fiecare, fara banda de urgenta, acostamente de cate 1,5m pe fiecare parte si o banda mediana cu separator lata de 3 metri.Licitatiile pentru cele 4 loturi aferente drumului expres Craiova - Pitesti au fost lansate inca din iulie 2017, dar doar Tronsoanele 1 si 2 au fost pana acum contractate. Tronsoanele 3 si 4 au fost contestate, iar procedura lansata de CNAIR a fost infirmata in instanta inca din 2018. Cele doua au fost relici ...citeste mai departe despre " VIDEO Drumul Expres Craiova - Pitesti ar putea fi finalizat inainte de termen. "Podul peste Olt este spectaculos" " pe Ziare.com