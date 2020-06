In doar doua ore, pompierii din Bistrita-Nasaud, judet care s-a aflat sub cod rosu, au primit 100 de apeluri. Cea mai grava situatie a fost in localitatea Rodna, unde suvoaiele de apa au acoperit strazile si au intrat in case.Aflat la Rodna, una dintre cele mai afectate comune de inundatii, deputatul PSD Daniel Suciu afirma ca doar autoritatile locale au intervenit pentru a ajuta sinistratii."N-am vazut niciun Comitet de Situatii de Urgenta(...) Oamenii sunt in ape, autoritatile sunt oricum aproape depasite pentru ca toti banii pe care ii aveau i-au cheltuit cu pandemia.", a declarat Daniel Suciu....citeste mai departe despre " VIDEO Dezastrul provocat de inundatii in judetul Bistrita-Nasaud. Daniel Suciu: "Nu au avut timp pentru Comitetul de Situatii de Urgenta" " pe Ziare.com