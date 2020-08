O inregistrare realizata de un turist si publicata de Digi 24 arata un munte de gunoaie pe malul bratului Sulina, in Delta Dunarii. Intr-o interventie la postul de televiziune amintit, ministrul Mediului a comentat situatia din delta. Potrivit ministrului, imaginile au fost surprinse in localitatea Crisan, in apropierea unei statii de transfer ce apartine primariei."Din pacate, imaginile sunt revoltatoare, imi doresc ca astfel de cazuri sa nu mai avem nici pe cuprinsul Deltei, si nici in alte localitati din tara. As face mai multe apeluri publice. In primul rand, catre toate autoritatile locale - sa inteleaga ca in acest context al pandemiei trebuie sa fim mai atenti cu mediul inconjurator si astfel de depozitari de deseuri sa nu ajunga sa fie focare de infectie. Autoritatea publica locala este cea care gestioneaza toate aceste deseuri. Un al doilea apel public este catre cetateni, care atunci cand duc resturile menajere sau deseurile la pubele sau la platformele de depozitare sa faca minimul efort de a pune acesti saci cu deseuri in containere. Din comoditate, din lene sau din alte motive, multi prefera sa le arunce, daca este posibil, din barca pe mal si poate nici nu mai ajung pe mal. Trebuie sa fim mai atenti si sa dam dovada de mai mult spirit civic", a declarat Costel Alexe, la Digi 24....citeste mai departe despre " VIDEO Delta Dunarii: saci de gunoaie aruncati pe malul apei. Ministrul Mediului considera situatia "revoltatoare" " pe Ziare.com