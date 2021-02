VIDEO Contract de peste 600 de milioane de lei pentru un tronson al Drumului Expres Craiova-Pitesti castigat de o firma romaneasca. Cand trebuie finalizate lucrarile

Ministrul a precizat ca guvernul a alocat circa 760 de milioane pentru acest proiect."Inca o veste buna pentru Drumul Expres DX12 Craiova-Pitesti - a doua pe aceasta saptamana.Tocmai a fost anuntat castigatorul pentru constructia lotului 4 (intre Colonesti si Pitesti), cu o lungime de 31,8 km. Este vorba de aceeasi firma romaneasca care construieste loturile 2 si 3.Ca orizont de timp, contractul prevede 12 luni pentru proiectare si 24 de luni pentru executie, iar perioada de garantie este de 120 de luni.Imi doresc ca procesul sa nu mai fie tergiversat de alte contestatii si ca, in zilele urmatoare, CNAIR sa semneze contractul cu antreprenorul.Contractul valoreaza 617 milioane lei, iar banii provin din fonduri europene.Cum stam cu celelalte loturi:- lotul 1 (17 km) are ca termen de finalizare anul 2022 - saptamana aceasta am emis penultima autorizatie de construire, constructorul are front de lucru pe 80% din tronson, vom finaliza curand ultimele exproprieri si pentru cei 3km unde inca nu se lucreaza;- pe lotul 2 - Bals-Slatina - se lucreaza cu peste 700 de oameni si utilaje la cei 40 de km ai tronsonului. Stadiul este de circa 60%, asa ca ne asteptam ca acest lot sa fie gata la final acestui an, conform promisiunii constructorului!- pe lotul 3 - Slatina-Colonesti - constructorul roman (acelasi ca pe loturile 2 si 4) face organizarea de santier, iar in martie incep din plin lucrarile, care se vor finaliza tot in 2022.DX12 Craiova-Pitesti (121 km) este unul dintre principalele obiective la capitolul transport rutier, aflat in programul de guvernare. Anul acesta alocam 760 de milioane de lei pentru acest proiect", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook Citeste si:Un roman a platit pentru un credit de 180 de euro dobanda de peste 30.000%. Banii au fost imprumutati pentru 30 de zileCele doua cuvinte cu care Elon Musk a saracit milioane de mici investitoriDe ce legumele si fructele din supermarket nu se strica niciodata. Semnificatia codului misterios de pe autocolantCand trebuie bauta cafea de dimineata, pentru a avea efectul asteptatRaed Arafat, despre fondatoarele Asociatiei "Daruieste Viata": "Al ...citeste mai departe despre " VIDEO Contract de peste 600 de milioane de lei pentru un tronson al Drumului Expres Craiova-Pitesti castigat de o firma romaneasca. Cand trebuie finalizate lucrarile " pe Ziare.com