VIDEO Alunecare de teren pe lotul 1 al Autostrazii Sebes-Turda. Dealul de langa un important nod rutier a luat-o la vale

In apropierea nodului rutier Alba Iulia Nord s-a podus marti, 21 iulie, o alunecare de teren masiva care va intarzia si mai mult lucrarile.Ploile puternice din ultimele zile au provocat deplasarea la vale a dealului de la Paraul Iovului, taluzul ocupand o parte din corpul autostrazii aflate in constructie.Pamantul a plecat cu tot cu ancorele si celelalte mijloace de sustinere puse de catre constructor.Lotul 1, in lungime de 17 kilometri, este construit de antreprenorul italian Impresa Pizzarotti, nivelul fizic de executie fiind de peste 85%. Antreprenorul si-a asumat finalizarea lucrarilor pana la sfarsitul anului, dar sunt sanse mici ca acest lucru sa se intample in realitate.Se discuta si despre o deschidere partiala, de la Sebes si pana ala nodul rutier Alba Iulia Sud. La Sebes chiar daca nodul rutier nu va fi finalizat, legatura A10 cu DN1 si implicit cu A1 s-ar face prin sensurile giratorii existente la Lancram.