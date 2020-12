"A fost montata prima grinda la pasajul Mogosoaia. In aceasta noapte se vor monta 10 grinzi. Va reamintim ca in zona pasajului au fost instituite restrictii de circulatie, pentru ca lucrarile sa se desfasoare in siguranta", arata reprezentantii CNAIR, marti seara, intr-o postare pe Facebook Astfel, pe sensul Bucuresti-Otopeni, circulatia se desfasoara pe DN 1A - breteaua 7 - (Bucuresti-Otopeni: km 66+870- km 67+340) a pasajului sau DN 1A - sensul giratoriu (dirijat pe partea stanga a acestuia) - DN Centura Bucuresti breteaua 8 (Otopeni-Mogosoaia km 66+870 - km 67+280).Pe sensul Bucuresti - Mogosoaia/Chitila, circulatia se desfasoara pe DN 1A - sensul giratoriu (dirijat pe partea stanga a acestuia) - DN 1A/DN CB (breteaua 5 Mogosoaia-Chitila: km 66+360 - km 66+840).Pe sensul Chitila - Mogosoaia/Otopeni circulatia se desfasoara pe DN CB breteaua 6 (Chitila-Bucuresti km 66+420 - km 66+840) - sensul giratoriu (dirijat pe partea stanga a acestuia) - DN 1A/ DN Centura Bucuresti (breteaua 7 sens Bucuresti Otopeni).Pe sensul Mogosoaia - Chitila/Bucuresti si Chitila - Bucuresti circulatia se desfasoara normal, iar pe sensul Mogosoaia - Otopeni circulatia se va desfasura pe DN 1A - sensul giratoriu (dirijat) - DN Centura Bucuresti (breteaua 7 sens Bucuresti -Otopeni ).Potrivit CNAIR, circulatia este dirijata cu ajutorul pilotilor de trafic, instruiti si echipati corespunzator, pe durate succesive de maximum 30 de minute.Luni, CNAIR anunta ca restrictiile vor fi in vigoare de marti pana vineri, intre orele 22.00 si 5.00....citeste mai departe despre " VIDEO A fost montata prima grinda la pasajul Mogosoaia, circulatia in zona fiind restrictionata " pe Ziare.com