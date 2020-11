Cine este Victor Picu, omul dat afara de premierul Orban, dar aflat in carti pentru postul de consilier al lui Nicusor Dan. Dosarul penal in care este vizat

Picu a fost revocat din fruntea ANOFM de premierul Ludovic Orban in august 2020, la doar sase luni de la numire. A fost prins baut la volan, avand 0,46mg/l alcool in aerul expirat.Victor Picu apare in ultima perioada in anturajul primarului Nicusor Dan, iar surse politice il dau drept unul dintre sfatuitorii principali ai noului edil-sef al Bucurestiului.Contactat de Ziare.com, Picu a declarat ca au existat discutii cu privire la numirea in functia de consilier personal al lui Nicusor Dan, dar ca procedura n-a mai fost finalizata si n-a semnat inca niciun contract, fiindca a fost diagnosticat cu COVID-19 si a trebuit sa intre in izolare.Fostul sef ANOFM sustine ca-l recomanda experienta in administratia publica pentru postul de consilier personal al lui Dan, fiind director general de investitii la Primaria Capitalei timp de opt luni in perioada in care Razvan Sava a fost primar general interimar."Eu deocamdata sunt in izolare. Nu cred ca m-a numit (n.r. - in functia de consilier al lui Nicusor Dan), sunt izolat fiindca am COVID, nu avea cand sa ma numeasca. A fost o discutie in sensul asta, dar nu mi-a semnat inca pentru ca imediat m-am imbolnavit si am intrat in izolare.Au fost mai multe discutii la nivelul acesta, eu in trecut fiind director general in investitii opt luni in primaria Capitalei, in perioada in care era Razvan Sava primar, avand experienta in sensul asta, a fost o discutie sa fiu consilierul dumnealui.Am avut o discutie cu primarul general si cu viitorul vice primar al PNL-ului, cu Stelian Bujduveanu. Ar fi posibilitatea si sa ma duc pe cabinetul vice-primarului, nu neaparat al domnului Nicusor Dan. Eu nu am semnat niciun contract. Au fost discutii in sensul acesta, dar nu s-a finalizat, si oricum nu era nimic batut in cuie pe un domeniu anume", a declarat Victor Picu.Referitor la relatia cu Nicusor Dan, sustine ca au mai vorbit despre diverse probleme pe investitii si reabilitare, dar ca nu au lucrat direct impreuna."Am lucrat impreuna cu domnul primar doar la nivel de discutii, in campanie, atat, nu am lucrat in mod direct, ne-am mai cunoscut, am discutat probleme de investitii, de reabilitare, cand s-a facut programul de guvernare locala pentru Bucuresti", spune Victor Picu.Fostul director ANOFM ...citeste mai departe despre " Cine este Victor Picu, omul dat afara de premierul Orban, dar aflat in carti pentru postul de consilier al lui Nicusor Dan. Dosarul penal in care este vizat " pe Ziare.com