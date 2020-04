Vesti mai bune din Marea Britanie, Franta si Italia. Scaderea bilanturilor de COVID-19 da sperante

Noul bilant a fost facut public duminica de catre ministrul agriculturii si mediului George Eustice in cursul unei conferinte de presa, conform Reuters. Aceasta cifra, cea mai scazuta de la sfarsitul lunii martie, marcheaza o diminuare spectaculoasa fata de ziua precedenta, cand s-au inregistrate 813 decese suplimentare.Ministrul britanic a spus ca un numar total de 152.840 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, o crestere cu 4.463 fata de ziua precedenta.Marea Britanie inregistreaza in prezent o tendinta descendenta foarte clara a numarului de persoane spitalizate cu COVID-19, a declarat duminica directorul Serviciul national de sanatate (HNS) din Anglia, Stephen Powis."Avem in prezent o tendinta foarte clara de reducere a numarului de persoane spitalizate cu noul coronavirus. Aceasta se observa cel mai bine la Londra, dar puteti vedea acelasi lucru si in Midlands (centrul Angliei), ca si inceputul acestui proces si in alte zone ale Regatului Unit", a spus el."Aceasta demonstreaza clar ca felul in care am respectat noi distantarea sociala s-a dovedit benefic, reducand transmisia si propagarea virusului", a subliniat acesta.Cel mai mic bilant negru in Italia dupa 14 martieSi Italia a inregistrat 260 de decese suplimentare din cauza epidemiei de COVID-19 in ultimele 24 de ore, ceea ce reprezinta cifra cea mai scazuta dupa 14 martie cand peninsula deplansese 175 de morti, potrivit France Presse.Din 14 martie, Italia a inregistrat in fiecare zi peste 300 de morti, atingand culmi de 1.000 de decese, la un total de 26.644 de morti, potrivit bilantului publicat duminica de protectia civila.Numarul persoanelor diagnosticate in prezent ca pozitive pentru noul coronavirus a crescut in schimb, dupa sase zile consecutive de scadere, atingand 106.103, adica cu 256 mai mult decat sambata.Totalul cazurilor - de contaminari, vindecari si decese - este de 197.675.Regiunea cea mai afectata ramane Lombardia cu aproape jumatate din decesele inregistrate in toata peninsula, adica 13.325 de morti, urmata de Emilia-Romagna, cu 3.386 de morti si Piemont, cu 2.823 de morti."Am obtinut un rezultat foarte important, trebuie acum sa incercam sa mentinem riscul la fel de scazut pe cat posibil si s ...citeste mai departe despre " Vesti mai bune din Marea Britanie, Franta si Italia. Scaderea bilanturilor de COVID-19 da sperante " pe Ziare.com