Veste proasta pentru angajatii aflati in somaj tehnic. Un proiect de lege care venea in sprijinul lor, respins de Camera Deputatilor

Proiectul prevedea ca "angajatorii vor putea acorda tichete de masa angajatilor ale caror contracte de munca sunt suspendate ca urmare a instituirii starii de asediu sau starii de urgenta"."Salariatii vor primi tichete de masa exclusiv pe suport electronic. Prevederile se vor aplica atat pe perioada starii de asediu sau de urgenta, cat si ulterior incetarii acesteia, daca angajatorul trebuie sa aplice masura somajului tehnic", se arata in proiectul de act normativ.Acest proiect a fost initiat de fostul deputat Adrian Dohotaru (neafiliat) si de deputatul Cristian Seidler (USR) in legislatura trecuta si a fost adoptat de Senat in iunie 2020.Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.