Verchere (OMV Petrom): Gazele din Marea Neagra sunt o oportunitate pentru Romania. Proiectul s-a blocat in sistemul politic

"Trebuie sa fim constienti ca aceasta este o oportunitate extraordinara pentru Romania, dar ca nu va ramane asa pentru totdeauna. Si, in conditiile in care tranzitia energetica este din ce in ce mai aproape, in contextul valorificarii pretului la gazele naturale, trebuie sa ne dam seama ca vine un moment cand acest lucru este cel mai valoros lucru pentru Romania si pentru statul roman", a spus reprezentantul companiei energetice.Potrivit acesteia, toata lumea cauta surse competitive de energie, pentru a combate schimbarile climatice."Vedem insa probleme in ceea ce priveste stocurile, exista o oferta in exces de energie in lume, atat in ceea ce priveste combustibilii fosili, cat si energia regenerabila. Si exista concurenta in piata. De aceea, Romania are nevoie sa fie competitiva. Asadar, acesta este motivul declaratiei noastre, care a fost foarte bine gandita. Acest lucru nu dureaza pentru totdeauna, trebuie sa actionam. Si consider ca proiectul s-a blocat in sistemul politic", a adaugat Verchere.Ea a adaugat ca mediul de afaceri doreste sa colaboreze cu autoritatile pentru ca Legea offshore sa fie modificata, astfel incat proiectele din Marea Neagra sa fie deblocate."Daca nu, importurile de gaze ale Romaniei ar putea ajunge la 40% in anul 2030", a avertizat sefa OMV Petrom.OMV Petrom si ExxonMobil sunt parteneri egali in proiectul de explorare a zacamantului de mare adancime Neptun Deep din Marea Neagra, estimat la 42 - 84 de miliarde de metri cubi de gaze. Spre comparatie, Romania produce in prezent circa 10-11 miliarde de metri cubi de gaze pe an.Anul trecut, ExxonMobil si-a anuntat intentia de a se retrage din Romania.La randul lor, reprezentantii OMV Petrom au sustinut ca extractia gazelor din perimetrul Neptun Deep va deveni incerta, daca nu va fi modificata Legea offshore.Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat in repetate randuri, inca de toamna trecuta, de la preluarea mandatului, ca legislatia din sectorul petrolier offshore va trebui aprobata in Parlament prin consens politic, iar Guvernul nu va avea nicio initiativa in acest sens.