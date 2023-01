Orașul din România care a strâns 10 milioane de euro din târgul de Crăciun. Peste 250.000 de turiști din alte orașe

Organizatorii Targului de Craciun din Piata Mare, desfasurat in perioada 11 noiembrie 2022 - 2 ianuarie 2023, au anuntat ca au incheiat cea mai lunga editie a evenimentului, dar si una care se apropie de editia record din 2019.

Primele estimari arata ca Sibiul a fost vizitat in ultima luna si jumatate de peste 250.000 de turisti din alte orase, principala atractie fiind targul din Piata Mare.

"Estimam un numar de peste 250.000 vizitatori din alte localitati in total. Spre exemplu, la Atelierul lui Mos Craciun au fost prezenti peste 5.600 de copii in cele sase saptamani", au transmis organizatorii targului la solicitarea publicatiei Turnul Sfatului.

Datele de la Institutul National de Statistica cu privire la innoptarile inregistrate in lunile noiembrie si decembrie in Sibiu nu au fost inca publicate, insa asteptarile sunt similare cu cele din 2019.

Un alt criteriu dupa ce se poate evalua editia din acest an il reprezinta gradul de satisfactie si vanzarile inregistrate de comerciantii prezenti in Piata Mare.

Editia cu cel ai mare numar de vanzatori

A fost editia cu cel ai mare numar de vanzatori. 120 de casute au fost amplasate in centrul Sibiului, 35 dintre acestea au fost ale unor expozanti din judetul Sibiu, iar restul expozantilor au venit din alte 20 de judete din tara.

"Dintre expozanti, 86% se declara multumiti de aceasta editie, iar pentru 70% dintre acestia editia 2022 a fost chiar mai buna decat editia record din 2019", a declarat Andrei Dragan, organizatorul targului.

Pe baza numarului de vizitatori estimat, a feed-back-ului oferit de comercianti si gradul de ocupare al unitatilor de cazare din Sibiu, organizatorii estimeaza ca Targul de Craciun a adus in Sibiu venituri ce depasesc 10 milioane de euro.

"In baza criteriilor precizate putem estima ca veniturile in economia locala depasesc lejer pragul de 10 milioane de euro in aceasta perioada, luand in considerare doar innoptarile, in numar de peste 100.000 in lunile noiembrie si decembrie, precum si un buget mediu de 100 euro pe zi cheltuit pe cazare, masa, cumparaturi si petrecerea timpului liber", a explicat Andrei Dragan, organizatorul Targului de Craciun din Piata Mare.

Targul de Craciun s-a incheiat in data de 2 ianuarie, fiind demarate deja procedurile de strangere a casutelor din Piata Mare.

