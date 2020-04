Vela anunta ca romanii pot sa iasa din case de Paste. Ce masuri au luat celelalte tari ortodoxe

Pe de o parte, unii s-au bucurat pentru ca, desi ne aflam in plina stare de urgenta, prelungita in aceeasi zi de presedintele Klaus Iohannis cu inca o luna, pot astfel sa mearga catre lacasurile de cult, in preajma Invierii Domnului, dar si pentru ca vor primi Lumina Sfanta.Pe de alta parte, invocand acelasi decret si faptul ca romanii sunt izolati in case pentru a impiedica raspandirea coronavirusului, exista si intrebarea daca nu cumva in acest fel se contribuie la cresterea riscului ca si mai multe persoane sa fie infectate.Dincolo de aceste discutii, haideti sa vedem cum a evoluat in ultimele saptamani dezbaterea referitoare la ce vom face de Sarbatorile Pascale, ce au facut alte tari care au sarbatorit Pastele Catolic si Protestant duminica si ce vor face ceilalti ortodocsi din alte tari saptamana aceasta.Autoritatile au rugat romanii din diaspora sa nu vina de PasteAcum trei saptamani, profesorul Molnar Geza avertiza ca dupa Paste vom avea al doilea varf al epidemiei, iar in acest context autoritatile romane - presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si ministrul de Interne Marcel Vela - i-au rugat pe romanii din afara tarii sa nu se intoarca de sarbatori, pentru ca oricum si-ar petrece Pastele in carantina:Klaus Iohannis, catre romanii din diaspora: Nu veniti acasa de Paste!Orban anunta o noua ordonanta militara. Avertisment pentru diaspora: Daca vin acasa, isi vor petrece Pastele in carantinaDiaspora, rugata sa NU vina acasa de Paste. Vela: Ramaneti in tarile unde locuiti sau veti sta in carantinaDe altfel, duminica, de Pastele Catolic, un clip cu mai multi romani din afara tarii a aparut pe Facebook , compatriotii nostri transmitand ca nu vor veni in Romania de Paste. In aceeasi zi, Grupul de Comunicare Strategica a adus mai multe precizari legate de ce avem voie sa facem si ce nu in perioada sarbatorilor de Paste, de la achizitionarea de produse si pana la vizitarea familiei si participarea la slujbe religioase.Potrivit site-ului World Atlas, in Romania se afla cea de-a patra comunitate crestin ortodoxa a lumii, dupa Rusia (101 milioane), Etiopia (36 de milioane) si Ucraina (35 de milioane). Grecia, Serbia, Bulgaria, Belarus, Georgi ...citeste mai departe despre " Vela anunta ca romanii pot sa iasa din case de Paste. Ce masuri au luat celelalte tari ortodoxe " pe Ziare.com