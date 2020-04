Vela anunta in miez de noapte o noua ordonanta militara: Fara cereale la export! Poti iesi din casa pentru pescuit, apicultura si sa-ti repari masina

Astfel, potrivit documentului, pietele agroalimentare, precum si unitatile fitofarmaceutice vor ramane deschise pe toata durata starii de urgenta."O prevedere extrem de importanta: pietele agroalimentare raman deschise pe toata perioada starii de urgenta, cu conditia ca producatorii sa prezinte certificatele de producator. Unitatile fitofarmaceutice raman deschise pe perioada starii de urgenta", a declarat Marcel Vela.Totodata, din momentul publicarii ordonantei in Monitorul Oficial, este interzis exportul mai multor produse alimentare."O prevedere extrem de importanta. Pe perioada starii de urgenta se interzice si se suspenda exportul pentru urmatoarele produse: grau, orz, ovaz, porumb, soia, faina, ulei de seminte, zahar, biscuiti, turte, tot ceea ce tine de panificatie", a anuntat Marcel Vela.Potrivit acestuia, procedurile de export pentru aceste produse, aflate in derulare, se suspenda pe perioada starii de urgenta."Achizitionarea intracomunitara a produselor agroalimentare se poate face numai daca statul membru face dovada faptului ca produsele achizitionate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui comunitar, iar nu exportului", se mai arata in document.De asemenea, noua ordonanta militara prevede ca este permisa deplasarea in afara locuintei pentru cei care practica pescuitul comercial, dar si pentru apicultori catre stupine.Marcel Vela a mai anuntat ca a fost prelungita interdictia zborurilor inspre si dinspre Spania cu inca doua saptamani.In ceea ce priveste zona economica, Ordonanta Militara 8 prevede ca se suspenda procedurile de vanzare-cumparare a pachetelor majoritare de actiuni ale companiilor din domeniul energetic.Ziare.com a prezentat, in format LIVE TEXT, declaratiile sustinute de Marcel Vela, Bogdan Despescu si Raed Arafat:Face declaratii Marcel Vela- Intram intr-o perioada foarte importanta pentru toata crestinatatea. E perioada in care fiecare isi face planuri. Sunt constient ca ma adresez unui popor cu frica lui Dumnezeu.- Au venit peste noi momente tulburi, care au adus schimbari majore in viata fiecaruia. Distantare sociala, probleme economice. Stand in casa, vom reusi sa intram mai repede in normalitate. Stiu ca e greu, stiu ca v-ati dori sa fiti la biserica in noaptea de Inviere, dar e mai bine sa ne bucuram de cei dragi mult timp inainte.- Am suplimentat numa ...citeste mai departe despre " Vela anunta in miez de noapte o noua ordonanta militara: Fara cereale la export! Poti iesi din casa pentru pescuit, apicultura si sa-ti repari masina " pe Ziare.com