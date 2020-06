Vamesii romani, obligati sa restituie aproape 400.000 de dolari confiscati dupa ce au fost gasiti ascunsi sub roata de rezerva a unui Maserati

1 mai 2017. Vamesii romani de la Biroul Vamal Sighetu-Marmatiei anunta ca in urma unui control realizat la intrarea in tara asupra unui Maserati inmatriculat in Ucraina "au descoperit 400.000 USD intr-o cavitate a autoturismului, amplasata in portbagajul acestuia, sub locasul rotii de rezerva". Masina era condusa de un tanar de 24 de ani, cu dubla cetatenie, moldoveneasca si ucraineana. Tanarul era insotit de sotia sa, o ucraineanca in varsta de 23 de ani.Pentru ca, potrivit legii, orice suma mai mare de 10.000 de euro trebuie declarata la intrarea in tara, lucru pe care soferul Maserati-ului si sotia sa nu l-au facut, vamesii i-au amendat cu 5.000 de lei pe fiecare dintre ocupantii masinii. In plus, dupa ce i-a lasat fiecaruia o suma echivalenta cu 10.000 de euro, vamesii au confiscat suma de 378.130 de dolari.Moldoveanul si sotia sa au contestat in instanta procesul-verbal intocmit de vamesii de la Sighet, cerand restituirea banilor. In proces, cei doi au aratat ca banii au o provenienta legala si erau adusi in Romania pentru a fi depusi la banca in vederea achizitiei unor utilaje. Cei doi au mai declarat ca intentionau sa declare banii pe care ii aveau asupra lor, dar in momentul in care au fost supusi contolului vamal credeau ca inca se efectueaza controlul Politiei de Frontiera. "S-a desfasurat un control mixt, cu incalcarea legii, intreaga procedura a fost viciata", au reclamat posesorii banilor.Cei doi au aratat ca stiau ca trebuie sa declare banii, dar faptic nu au ajuns la punctul vamal in vederea declararii sumei de bani. Soferul Maserati-ului a mai aratat in instanta ca "la apropierea organului competent (vames) au anuntat ca detin sume de bani care se impun a fi declarate si ca doresc sa completeze o declaratie scrisa, conform dispozitiilor legale in vigoare, iar acesta a refuzat sa ii puna la dispozitie formularul obligatoriu". "Intentia petentilor era sa declare banii, ruta si destinatia acestora, mai ales in conditiile in care acestia urmau sa fie investiti in Romania, asa cum s-a dovedit", a aratat avocatul celor doi reclamanti in instanta."Av ...citeste mai departe despre " Vamesii romani, obligati sa restituie aproape 400.000 de dolari confiscati dupa ce au fost gasiti ascunsi sub roata de rezerva a unui Maserati " pe Ziare.com