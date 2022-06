Cât mai sunt valabile voucherele de vacanță emise în anii precedenți

Voucherele de vacanta emise in anii precedenti mai pot fi utilizate pentru rezervari pana la 30 iunie 2022, a anuntat miercuri Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT).

Conform sursei citate, OUG 131/2021, aparuta la sfarsitul anului trecut, prevede ca "perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta emise in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, indiferent de suport, se prelungeste pana la data de 30 iunie 2022".

In paralel, angajatii pot utiliza voucherele de vacanta emise in acest an, in cazul in care sumele au fost deja virate pe card.

"Reamintim ca voucherele de vacanta pot fi utilizate exclusiv pentru vacante in Romania, iar serviciile trebuie sa contina minim o noapte de cazare. Nu este permis sa se achite cu vouchere de vacanta servicii facturate altui beneficiar, ci doar posesorului acestora", se mai precizeaza in comunicat.

Pachetul turistic cel mai complet se gaseste in agentiile de turism licentiate si poate contine, pe langa cazare minim o noapte, si servicii de masa, balneare, transport, programe turistice optionale.

In perioada ianuarie - mai 2022 au fost emise 19.768.895 de vouchere de vacanta, in valoare de 943,831 milioane de lei (190 de milioane de euro). Estimativ, pentru tot anul vor fi emise vouchere in valoare de 350 de milioane de euro.

"La ora actuala, voucherele de vacanta reprezinta un vector esential pentru circulatia turistica interna. Atat institutiile si companiile de stat, cat si firmele private pot acorda aceste vouchere angajatilor, care sunt aprobate pentru emitere anuala timp de 5 ani (2022-2026). ANAT doreste ca voucherele de vacanta sa prezinte o atractivitate sporita pentru angajatii si angajatorii privati", se mentioneaza in comunicat.

Angajatilor din mediul privat li se pot acorda legal vouchere in valoare de pana la 6 salarii minime, spre deosebire de stat, unde voucherele de vacanta sunt limitate la 1.450 lei de persoana pe an.

"O varianta a sporirii atractivitatii voucherelor de vacanta este reducerea la zero a impozitului pe venit, ceea ce ar implica revenirea la reglementarea initiala din 2009. Insa o masura si mai eficienta ar implica o formula mai moderna de credit fiscal. ANAT impreuna cu partenerii sociali pune aceasta formula la dispozitia guvernului pentru imbunatatirea sistemului, cu obiectivul ca minim 1 milion de angajati din mediul privat

