Val de demisii si la spitalul din Campina: Au plecat inclusiv trei medici de la Terapie Intensiva

Trei dintre cei care au demisionat au specializare in anestezie si terapie intensiva.Managerul Spitalului Municipal Campina, dr. Calin Tiu, a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca ar avea nevoie de 10 medici ca sa fata fata perioadei care urmeaza.Directorul se asteapta acum la sprijin din exterior, pentru completarea schemei de personal, informeaza Jurnalul Prahovean."In contextul Ordonantei 4, prin care se prevede posibilitatea de a primi medici in ajutor, din alte spitale, cu conditia de a le asigura cazarea si hrana, cu sprijinul Primariei, avem mai multe capacitati de cazare, atat pentru acestia, cat si pentru personalul din spital care ar putea ajunge contact si s-ar putea teme sa mai ajunga acasa, la familie.Mai avem corpul de recuperare, cu 35 de paturi, unde putem de asemenea sa gazduim personal, deci am asigurat si aceasta linie", a declarat dr. Calin Tiu.Managerul spitalului a mai spus ca de o saptamana personalul medical isi ia toate masurile de siguranta, ca si cum in unitate ar exista noul coronavirus."De exemplu, poate veni un pacient care face apendicita, o pacienta care intra in travaliu sa nasca etc. Noi, de cel putin o saptamana, ne-am tratat toti pacientii ca si cand ar fi COVID, cu masuri stricte de siguranta. In afara pacientilor confirmati cu COVID, trebuie sa ne asumam orice urgenta majora, pentru care nu ar fi timp ca pacientul sa fie transportat la Spitalul Judetean.Toti ceilalti pacienti non-COVID vor merge la Judetean sau la alte spitale in apropiere", a precizat managerul spitalului.Amintim ca in ultimele saptamani sute de medici au demisionat din diferite unitati medicale din cauza lipsei echipamentelor de protectie.Guvernul ia in calcul inclusiv sa interzica dreptul de libera practica si prelungirea perioadei de preaviz pentru medicii care demisioneaza."Trebuie sa mai avem o consultare cu cei din Ministerul Sanatatii. Personal, nu as opta pentru o varianta extrema, sa li se interzica dreptul de libera practica in Romania. Eu le-as da dreptul sa se mai gandeasca, adica sa prelungim perioada de preaviz. Este posibil sa facem asta in perioada de stare de urgenta, prin derogare de la Codul Muncii", a spus premierul Ludovic Orban, miercuri seara, la Europa FM.