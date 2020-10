Primul vaccin spaniol anti COVID-19 a fost autorizat pentru testare nationala

Asa cum a informat compania, vaccinul, realizat initial impotriva tuberculozei, se preconizeaza a fi eficace si impotriva altor infectii virale precum noul coronavirus, astfel incat a primit aprobarea Administratiei Nationale a Medicamentelor, Alimentelor si Dispozitivelor Medicale (ANMAT) din Argentina pentru desfasurarea de teste clinice.Este vorba despre un studiu ''dublu-orb'' (double-blind) cu placebo, pe o durata de 9 luni, pentru a evalua eficacitatea vaccinului RUTI in prevenirea infectarii si diminuarii ratei de mortalitate provocata de virusul SARS-CoV-2 in randul personalului sanitar.Vaccinul a fost dezvoltat de dr. Pere-Joan Cardona, de la Serviciul de Microbiologie din Can Ruti, si se bazeaza pe asa numita "imunitate innascuta antrenata", altfel spus pe stimularea cu ajutorul vaccinului a imunitatii corpului si "dotarea sa cu memorie", pentru a genera un raspuns mai bun si mai rapid la expunerea la virus.Daca se va dovedi eficient, RUTI ar putea sta la baza unor vaccinuri antivirale cu spectru larg, gratie mecanismului sau alternativ la generarea de anticorpii pe care ii produce vaccinarea clasica. Aceasta noua optiune terapeutica ar putea fi folosita si ca prima solutie in epidemiile provocate de noi virusuri sau in cazul mutatiilor suferite de un virus pandemic in urma carora vaccinurile existente isi pierd eficienta initiala.Ar putea fi de asemenea folosit pentru intarirea imunitatii la categoriile de populatie care nu raspund la vaccinurile specifice sau complementar la vaccinurile care genereaza anticorpi, de exemplu cele dezvoltate impotriva COVID-19.Dupa ce a primit avizul autoritatilor argentiniene, compania RUTI Immune, creata de Archivel Farma pentru a produce vaccinul, a demarat deja procedurile pentru ca dozele sa poata ajunge in tara sud-americana unde vor fi administrate unui numar de 369 de angajati din diferite centre sanitare.In Spania, potrivit companiei, vaccinul va putea fi testat curand in cadrul unui test clinic, similar celui din Argentina, prin intermediul Institutului Germans Trias i Pujol (IGTP). ...citeste mai departe despre " Primul vaccin spaniol anti COVID-19 a fost autorizat pentru testare nationala " pe Ziare.com