Vaccin pentru COVID-19, produs de Pfizer si BioNTech, a aratat rezultate pozitive, dar si efecte secundare

Primele date clinice cu privire la vaccin au fost dezvaluite miercuri intr-o lucrare lansata pe platforma de preprint MedRXiv, ceea ce inseamna ca nu a fost inca revizuita de specialisti terti sau publicata intr-un jurnal.Studiul clinic al Pfizer a desemnat la intamplare 45 de pacienti pentru a primi una din cele trei doze de vaccin sau placebo. Doisprezece pacienti au primit o doza de 10 micrograme, 12 o doza de 30 micrograme, 12 o doza de 100 micrograme si noua placebo. Doza de 100 micrograme a provocat febra la jumatate dintre pacienti; o a doua doza nu a mai fost administrata la acel nivel.Trei saptamani mai tarziu, dupa o a doua injectie, din celelalte doze, 8,3% dintre participantii din grupul de 10 micrograme si 75% dintre cei din grupul de 30 de micrograme au dezvoltat febra. Peste 50% dintre pacientii care au primit una dintre aceste doze au raportat un eveniment advers, inclusiv febra si tulburari de somn. Niciuna dintre aceste reactii adverse nu a fost considerata grava, ceea ce inseamna ca nu au dus la spitalizare sau invaliditate si nu au pus in pericol viata.Vaccinul a generat anticorpi impotriva SARS-CoV-2, virusul care provoaca Covid-19, iar unii dintre acesti anticorpi au fost neutralizanti, ceea ce inseamna ca par sa impiedice functionarea virusului.Nivelurile de anticorpi de neutralizare au fost de 1,8 pana la 2,8 ori mai mari decat la pacientii recuperati.Nu este sigur ca nivelurile mai mari de anticorpi vor duce la imunitate la virus. Pentru a demonstra acest lucru, Pfizer va trebui sa efectueze studii mari, care sa demonstreze ca persoanele care au primit vaccinul au cel putin 50% mai putine sanse sa se infecteze. Se estimeaza ca aceste studii vor incepe in aceasta vara, in mare parte in Statele Unite. Pfizer testeaza patru versiuni diferite ale vaccinului, dar doar una va avansa la nivelul studiilor mai de amploare.Studiul actual nu a inclus femeile insarcinate si nu a fost notate alte informatii despre diversitatea etnica a participantilor, desi lucrarea spune ca studiile viitoare vor trebui sa includa un grup mai divers.A doua doza a fost necesara pentru imunitate. Pacientii care au primit o doza unica de 100 micrograme au avu ...citeste mai departe despre " Vaccin pentru COVID-19, produs de Pfizer si BioNTech, a aratat rezultate pozitive, dar si efecte secundare " pe Ziare.com