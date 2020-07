USR critica Planul de relansare economica al Guvernului: Se reia ideea esuata a lui Dragnea si Valcov a unui fond suveran de investitii

"Este chiar trist sa te uiti peste planul de > propus de PNL. Practic este o salata plina cu scheme de subventii din banii contribuabililor, combinata cu vesnica ciorba reincalzita a > in prag de alegeri.Se reiau si teme vechi precum salvarea de la faliment a unor corporatii din banii romanilor. O idee extrem de proasta pentru Romania, dar extrem de buna pentru corporatii care au facut pierderi si ar vrea sa le verse in contul statului roman. Se infiinteaza inca o banca de stat. Statul roman avea 2 banci acum un an, a mai cumparat una, iar acum guvernul PNL vrea sa mai infiinteze inca una.", a scris Nasui pe contul sau de Facebook Deputatul USR spune ca se reia si "ideea esuata a domnilor Dragnea si Valcov a unui fond suveran de investitii. Cand il facea PSD nu era bun. Dar acum ca mana pe robinetul de bani e de la PNL, fondul devine bun. O sa ne spuna ca nu e la fel. De fapt e fix la fel, exact cu aceleasi companii pe care voiau si Dragnea-Valcov sa le puna la capusare.Din ce bani vom face toate astea? Vorbim de zeci de miliarde de lei. Evident din banii nostri. Statul ne ia in fiecare luna jumatate din salariu. Romania are printre cele mai mari impozitari ale muncii pe salariile mici din toata Europa. Ca sa nu mai vorbim despre faptul ca apoi ne ia TVA si accize la tot ce cumparam. Tot romanii care muncesc in economia reala vor suporta costurile. Iar pe ei nu-i ajuta nimeni", mai scrie Nasui.Deputatul mai spune si ca mediul privat este cel care va suferi cel mai mult. "Mediul privat autentic, adica acela care nu e bransat la bani publici, nu va beneficia de nimic. Dimpotriva, statul le va lua bani, va face deficit si ii va directiona catre firmele mari. Romanii din economia reala vor fi saraciti iar cei bransati la banii statului vor ramane pe linia de plutire.Din tot planul PNL singurul lucru bun sunt investitiile. Dar promisiunea aceasta am tot auzit-o de peste 10 ani. Mai ales in prag de alegeri. Fonduri europene nu accesam. Suntem codasii Europei la absorbtia de fonduri absolut gratuite. De ce? Pentru ca la noi, guvernul a preferat sa foloseasca programe corupte si esuate de tip PNDL (program infiintat chiar de Liviu Dragnea). Iar UE nu ne lasa sa ne batem joc de banii lor, asa cum e si normal. Daca vrem sa facem investitii in ...citeste mai departe despre " USR critica Planul de relansare economica al Guvernului: Se reia ideea esuata a lui Dragnea si Valcov a unui fond suveran de investitii " pe Ziare.com