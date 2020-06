USR atrage atentia asupra unui "atac fara precedent in Parlament la adresa padurilor", in cazul unui amendament la Codul Silvic

"Amendamentul Schweighofer la Codul Silvic, care a scos oamenii in strada, la proteste, in urma cu cinci ani, a revenit pe agenda Parlamentului cu riscul de a fi adoptat, in primele zile ale saptamanii viitoare, de Camera Deputatilor.La propunerea Federatiei Silva (a sindicatelor din silvicultura) si, intr-o forma putin edulcorata, la propunerea unui deputat PSD de Alba, amendamentul vrea sa elimine articolul anti-monopol din Codul Silvic (art. 60, alin. 5, lit. f), care limiteaza la 30% volumul dintr-un sortiment de lemn care poate fi achizitionat si procesat, anual, de un operator economic sau de un grup de operatori economici.In plus, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) propune eliminarea masurii anti-hotie, adoptata luna trecuta, in unanimitate, de Senat, la propunerea USR", a transmis, duminica, USR, printr-un comunicat de presa.Sursa citata precizeaza ca amendamentele au fost depuse "pe firul scurt", la sfarsitul saptamanii trecute, la propunerile legislative pentru stoparea taierilor ilegale de paduri, care ii au ca initiatori si co-initiatori pe mai multi parlamentari USR si pe reprezentanti ai altor partide."Modificarile toxice vor fi discutate in comisiile de specialitate (Agricultura si Silvicultura, Mediu, respectiv Juridica), luni si marti, dupa care va urma votul in plen", anunta USR."E o strategie perversa, pe care am intalnit-o frecvent. La propuneri legislative benefice, dezbatute si adoptate de prima Camera sesizata - in cazul de fata Senatul - sunt grefate amendamente nocive, la Camera decizionala, in ultimele zile dinaintea votului final.Este o strategie tipica grupurilor de interese de tip mafiot, cu sprijinul unor reprezentanti din Parlament, prin care e fentata dezbaterea publica reala, atat in forul legislativ, cat si in societate", arata senatorul USR Mihai Gotiu, membru in Comisia pentru Ape si Paduri si unul dintre initiatorii celor doua propuneri legislative vizate de amendamentele toxice."Pretextul invocat acum e manipulativ. Cica din cauza pretului scazut al lemnului din Europa Centrala si de Vest, nu s-ar mai gasi cumparatori pentru lemnul din Romania. In realitate, datele Inventarului Forestier National (IFN) arata ca mai mult d ...citeste mai departe despre " USR atrage atentia asupra unui "atac fara precedent in Parlament la adresa padurilor", in cazul unui amendament la Codul Silvic " pe Ziare.com