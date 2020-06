Unul dintre initiatorii legii mirosurilor reclama "un lobby destul de puternic" din partea firmelor vizate: "Marea miza e ca anumite firme vor fi obligate sa investeasca"

Propusa de la "firul ierbii" de catre Rodica Militaru, legea mirosurilor a fost introdusa in procedura parlamentara de Cornel Zainea si Allen Coliban, iar dupa ce a trecut tacit de Senat, legea a fost aprobata in Camera Deputatilor cu o larga majoritate, fiind exprimat un singur vot impotriva.Potrivit deputatului Cornel Zainea, unul dintre initiatori, legea ar urma sa ii vizeze pe marii poluatori olfactivi, care vor fi nevoiti sa faca investitii in retehnologizare sau sa isi schimbe procedurile de lucru. Tocmai din acest motiv, sustine deputatul USR, se face lobby pentru ca legea sa nu fie promulgata. "Marea miza e ca anumite firme vor fi obligate sa investeasca. E pornit un lobby destul de puternic impotriva legii din aceasta zona pentru ca sunt firme care trebuie sa investeasca probabil bani destul de seriosi, dar Romania nu mai poate fi o tara de lumea a treia. Trebuie sa ajungem si noi la standarde de viata civilizata. Sunt convins ca in tarile dezvoltate nu se intampla astfel de lucruri", a declarat deputatul Zainea.Potrivit initiatorilor, legea stabileste cadrul genereal de combatere a poluarii olfactive, urmand ca modul concret de actiune sa fie stabilit de Guvern, odata cu normele de aplicare a legii. "E rolul Guvernului sa vina cu norme de aplicare. Vom avea o determinare a disconfortului. Dincolo de un anumit prag vor fi necesare masurile corective. Dincolo de normele de aplicare e treaba autoritatilor sa produca acele masuratori si sa oblige poluatorul la aplicarea unor planuri", a declarat si senatorul Allen Coliban.Initiatorii legii mirosurilor au explicat ca producatorii de mirosuri casnice nu au motive sa fie ingrijorati pentru ca in lege disconfortul olfactiv este definit ca o activitate care afecteaza sanatatea, lucru care nu se intampla in cazul gatitului sau a altor mirosuri casnice ocazionale. "Mirosurile din bucataria proprie nu produc o afectare a starii de sanatate a populatiei sau a mediului. Aici este o problema de civilizatie a noastra. Eu nu cred ca prin aceasta metodologie se va stabili ca Politia Locala bate la usa unei doamen care gateste sarmale. Aici e vorba de intelegerea noastra cu vecinii. In ...citeste mai departe despre " Unul dintre initiatorii legii mirosurilor reclama "un lobby destul de puternic" din partea firmelor vizate: "Marea miza e ca anumite firme vor fi obligate sa investeasca" " pe Ziare.com