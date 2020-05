UNICEF lanseaza un apel la donatii de 1,6 miliarde de dolari pentru copiii afectati de pandemie

Aceasta crestere reflecta consecintele socio-economice devastatoare ale bolii si nevoile crescande ale familiilor.In timp ce epidemia intra in cea de-a cincea luna, costurile materialelor, transporturilor si serviciilor de protectie a copiilor cresc alarmant."Pandemia este o criza sanitara care devine rapid o criza a drepturilor copilului", a afirmat Henrietta Ford, directorul executiv al UNICEF."Scolile sunt inchise, parintii nu mai au locuri de munca, iar familiile se confrunta cu tensiuni sporite. Pe masura ce incepem sa ne reimaginam lumea in urma pandemiei, aceste fonduri ne vor ajuta sa intervenim pentru a raspunde crizei, pentru a ne restabili si pentru a proteja copiii impotriva consecintelor sale indirecte".Accesul la servicii esentiale precum ingrijirile medicale si imunizarea de rutina a fost deja compromis pentru sute de milioane de copii, lucru care ar putea conduce la o crestere semnificativa a mortalitatii infantile.De altfel, sanatatea mintala si impactul psiho-social provocat de circulatia restrictionata, inchiderea scolilor si izolarea ulterioara au o probabilitate mare de a intensifica nivelurile de stres deja crescute, in special in randul copiilor vulnerabili.Conform unei analize realizata de UNICEF, aproximativ 77% dintre copiii cu varsta sub 18 ani din intreaga lume sau 1,8 miliarde de copii traiesc intr-una din cele 132 de tari in care s-au introdus diferite forme de restrictie din cauza pandemiei de COVID-19.Factorii de risc privind violenta, abuzul si neglijarea sunt in crestere pentru copiii afectati de restrictionarea libertatii de miscare si in conditii de declin economic. Fetele si femeile se confrunta cu un risc crescut de violenta sexuala si de gen.In multe cazuri, refugiatii, migrantii si copiii stramutati intern, precum si persoanele repatriate au acces redus la servicii si protectie si se confrunta cu o expunere sporita la xenofobie si discriminare."Am vazut efectele pandemiei in tarile cu sisteme sanitare avansate si ne temem de ce s-ar putea intampla in statele cu sisteme mai slabe si resurse reduse", a declarat Fore.UNICEF isi concentreaza interventiile destinate combaterii efectelor pandemiei in sta ...citeste mai departe despre " UNICEF lanseaza un apel la donatii de 1,6 miliarde de dolari pentru copiii afectati de pandemie " pe Ziare.com