Ungaria schimba intervalul in care permite intrarea cetatenilor UE in tara

Astfel, incepand de marti autoritatile maghiare vor permite intrarea in Ungaria, cetatenilor Uniunii Europene in scopul ramanerii pe propriul teritoriu sau tranzitarii acestuia, in intervalul orar 07.00 - 01.00 (ora Romaniei), fata de 11.00 - 23.00 cum era pana acum, arata Politia de Frontiera Romana pe Facebook Totusi, intrarea in tara vecina este permisa NUMAI cu indeplinirea urmatoarelor conditii:-interviu in cadrul caruia va fi evaluata starea de sanatate a persoanelor, conditia esentiala fiind lipsa simptomelor de infectare cu noul COVID-19;-indeplinirea conditiilor din Codul Frontierelor Schengen;-prezentarea documentelor care sa ateste certitudinea permiterii intrarii in tara de destinatie.A.G.