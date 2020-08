Unde sta COVID-19 la hotel - studiu

In septembrie, un grup de specialisti din China vor publica un studiu care sa arate precis cum se raspandeste COVID-19 intr-o camera de hotel, care sunt obiectele pe care se rezista cea mai mare cantitate de virus. Studiul a fost facut pe baza datelor stranse de la doi studenti chinezi, reintorsi la inceputul pandemiei la Beijing din strainatate, si care au fost tinuti in carantina intr-o camera de hotel, cat erau asimptomatici si monitorizati medical.Centrul pentru Controlul Bolilor din SUA a publicat deja date din studiu care arata ca la 3 ore dupa ce amandoi studentii au fost testati pozitiv la infectia cu SarsCov 2 au fost luate 22 de probe din camerele lor. Analiza acestora a aratat prezenta virusului pe 8 dintre obiectele analizate. Cea mai mare incarcatura virala a fost identificata pe fetele de perna, cearceafuri si prosoapele folosite de studenti.Datele facute publice de cercetatorii chinezi arata ca pe aceste obiecte incarcatura virala era similara cu cea identificata la fiecare dintre cei doi pacienti, care au inceput sa aiba simptome ale bolii la cateva zile dupa internare si care in perioada in care au stat in camerele de hotel nu au dat niciun semn al infectiei cu COVID-19.Studiul mai arata ca asternuturile folosite de pacienti asimptomatici raspandesc in mediu mai usor si in cantitati mai mari virusul fata de folosirea repetata a unui intrerupator sau clantelor de la usi. Ca masura de protectie, pe baza noilor date, specialistii recomanda ca la schimbarea asternuturilor acestea sa nu fie scuturate. Si, evident, raman in picioare recomandarile anterioare ca obiectele intens folosite de turisti: telecomanda de la televizor, telecomanda de la aerul conditionat, intrerupatoarele si clantele sa fie temeinic igenizate. Pe lista obiectelor considerate cu mare risc de raspandire a virusului intra si robinetii de la baie folositi de pacientii asimptomatici.Deja in mai multe hoteluri ale marilor lanturi din lume a fost luata decizia ca personalul care se ocupa de curatenie sa nu mai intre zilnic in camere si sa se ocupe de igenizare doar dupa plecarea turistilor.Alte studii facute in aceasta perioada in legatura cu siguranta turistilor la hotel mai arata ca riscul de infectie este direct proportional si cu gradul de r ...citeste mai departe despre " Unde sta COVID-19 la hotel - studiu " pe Ziare.com