Unde se duc "dinozaurii" politicii romanesti daca nu prind loc in viitorul Parlament

Radulescu, omul de afaceriCatalin Radulescu a fost dat afara din PSD dupa ce nu a participat la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban si din acest motiv nu va mai candida pe listele social-democratilor.In interiorul PSD, Catalin Radulescu a fost un membru devotat taberei Dragnea. A fost alaturi de PSD inca de pe vremea FSN-ului, prinzand in 1990 un loc de deputat in primul Parlament de dupa Revolutie in postura de cel mai tanar deputat roman (27 de ani). A facut afaceri cu fabrici de detergenti, fabrica de cafea, hoteluri la Mamaia, firma de constructii in Pitesti si a fost condamnat cu suspendare. In decembrie 2016, deputatul era condamnat definitiv de instanta suprema, la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita si efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert, incompatibile cu functia.Promovarea lui Radulescu in PSD poate fi explicata si prin faptul ca este un politician potent financiar, iar afacerile sale se intersecteaza inclusiv cu cele ale lui Liviu Dragnea. Una dintre firmele sale (Concordia Con Strade), specializata in constructii de drumuri si autostrazi, a participat la licitatii in asociere cu firma TEL DRUM, condusa de un apropiat al lui Liviu Dragnea. Informatia apare pe site-ul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, unde cele doua firme apar ca asociate fiind reprezentate de o singura persoana, pe baza unei imputerniciri semnate in 2012.Potrivit dezvaluirilor facute de Romania Libera, chiar in decembrie 2016, cand castiga un nou mandat de deputat, si era condamnat penal, a castigat prin propria firma contracte pentru lucrari la Baza Aeriana 86, cea care adaposteste nou-achizitionatele avioane de lupta F-16.Catalin Radulescu va deschide lista de candidati pentru Camera Deputatilor in Arges din partea PER (Partidul Ecologist Roman). Daca partidul sau nu va intruni numarul de voturi necesare pentru a realiza pragul de 5%, Radulescu va face o pauza de la politica si cel mai probabil se va intoarce la afacerile sale.