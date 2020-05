In conditiile in care se depun eforturi sustinute la nivel mondial pentru dezvoltarea unui vaccin, Uniunea Europeana, puternic afectata de COVID-19, se teme ca ar putea sa nu aiba suficiente rezerve, mai ales daca un vaccin ar fi dezvoltat in Statele Unite sau China, relateaza Reuters.Agentia Europeana a Medicamentului, care se afla in legatura cu 33 de dezvoltatori, depune toate eforturile pentru a accelera procesul de aprobare, a declarat directorul responsabil de vaccinuri din cadrul EMA, Marco Cavaleri, care s-a aratat sceptic ca un vaccin ar putea fi gata pana in septembrie."Pentru vaccinuri, deoarece dezvoltarea trebuie sa inceapa de zero...am putea privi dintr-o perspectiva optimista - intr-un an de acum inainte, deci la inceputul anului 2021", a declarat el pentru jurnalisti.Oficialul EMA a exclus posibilitatea omiterii celei de-a treia faze de testare, despre care a spus ca este necesara pentru a fi convinsi ca vaccinul este sigur si eficient.Agentia Europeana a Medicamentului are totodata in vedere 115 tratamente diferite pentru COVID-19, boala care a provocat aproape 300.000 de decese la nivel global, conform datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Marco Cavaleri a afirmat ca unele dintre aceste tratamente ar putea fi aprobate in Europa inca din aceasta vara, insa nu a specificat despre ce tratamente este vorba.Citeste si:Cercetatorii americani pregatesc teste cu infectare voluntara pentru un vaccin anticoronavirusJohnson & Johnson vrea sa produca un miliard de vaccinuri anticoronavirus ...citeste mai departe despre " Un vaccin impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil la inceputul lui 2021, anunta Agentia Europeana a Medicamentului " pe Ziare.com