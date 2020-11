Joe Biden este tot mai aproape de Casa Alba, dupa ce a preluat conducerea in statul Pennsylvania. Donald Trump pare, insa, hotarat sa conteste verdictul urnelor."Americanii vor decide rezultatul acestor alegeri. Atoritatile sunt capabile sa escorteze intrusii din Casa Alba", a subliniat marti un purtator de cuvant al lui Joe Biden, Andrew Bates.Daca Biden castiga Pennsylvania, va deveni cel de-al 46-lea presedinte american in 20 ianuarie, indiferente de rezultatul voturilor din celelalte state. Vineri, la ora 21.50 (ora Romaniei) Biden avea aproape 13.700 de voturi in Pennsylvania in fata lui Trump din peste 6,6 milioane de voturi numarate.Donald Trump a acuzat din noi joi fraudarea alegerilor, fara a oferi noi elemente in sprijinul afirmatiilor sale. ...citeste mai departe despre " Un purtator de cuvant al lui Joe Biden ameninta ca Donald Trump va fi "expulzat" daca refuza sa paraseasca Casa Alba " pe Ziare.com