Conform statisticilor epidemiologice, tarile europene au fost impartite de autoritatile cipriote in doua categorii: A - pentru care intrarea in Cipru se va face fara restrictii, si B - ai caror cetateni au nevoie de testarea Real Time PCR pentru coronavirus, fie in tara de origine, cu 72 de ore inainte, fie la sosire, daca testarea nu este larg disponibila pentru public in statul respectiv.Din prima categorie fac parte Austria, Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Germania, Grecia, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Ungaria, carora li se adauga Israelul. Romania se afla in a doua categorie, alaturi de Cehia, Croatia, Elvetia, Estonia si Polonia.Ambasadorii statelor care nu fac parte din niciuna dintre cele doua categorii si-au exprimat interesul pentru conditiile care trebuie indeplinite pentru includerea pe lista.Zborurile internationale catre Cipru se reiau din 9 iunie. Nicosia a comunicat la sfarsitul lui mai partenerilor din domeniul turismului protocoalele de urmat pentru evitarea necesitatii carantinei, printr-o scrisoare semnata de Christodoulides Perdios si de ministrul transporturilor, Yannis Karousos. ...citeste mai departe despre " Turistii romani vor fi testati pentru coronavirus inainte de intrarea in Cipru " pe Ziare.com