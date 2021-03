Scadere dramatica a numarului de turisti straini in statiunile din Valea Prahovei. "Am pierdut toata aceasta piata a turismului international"

"Innoptarile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din judetul Prahova in luna decembrie 2020, comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent, au inregistrat o scadere cu 52,0%, iar cele ale turistilor straini o scadere cu 72,5%", sunt cifrele publicate de Directia de Statistica Prahova.Sursa citata a mai precizat ca numarul turistilor sositi in structurile de primire turistica, in luna decembrie 2020 a fost de 22857 persoane, din care 22414 turisti romani (98,1%) si 443 turisti straini (1,9%).Numarul innoptarilor in structurile de primire turistica a fost de 46098 in luna decembrie 2020, in scadere cu 53,8% fata de aceeasi luna a anului 2019.Seful Centrului de Informare si Promovare Turistica Sinaia, Paul Popa: am pierdut in Sinaia turismul international."Nu am avut oameni care sa vina. Inainte, la 10 oameni care intrau (in Centrul de Informare si Promovare Turistica Sinaia n.r.) 8 erau straini. Am pierdut toata aceasta piata a turismului international. Stateau minimum 48 de ore in oras. Se duceau pe munte. Veneau multi pentru pPeles, pentru oras. Este un oras frumos, la poalele muntilor, peisaje superbe. I-am pierdut pe toti din cauza zborurilor, teama de infectare. Noi am pierdut in Sinaia turismul international", a declarat Popa.Potrivit acestuia, in medie, turistii din strainatate care veneau si stateau minimum 48 de ore lasau 250-400 de euro, depinde de unde stateau, ce mancau.Turistii straini din Sinaia erau din Spania, de unde veneau tineri. Din Israel, care reprezenta o piata mare de turisti, veneau adulti cu copii pentru munte. Veneau turisti din Franta, Marea Britanie, SUA sau Polonia."De la inceputul anului nu cred ca au fost 4000 de turisti straini in 2020. In contextul in care, in sezoanele importante, numarul de straini era mai mare decat al romanilor, cum ar fi lunile iunie, iulie, august. Multi dintre cei veniti acum erau lucratori in Romania. E o pierdere important din toate punctele de vedere. Erau ambasadorii bunavointei dar e si o pierdere financiara. Nu vom vedea o revigorare prea curand", a adaugat Paul Popa.Citeste si:Autostrada de 440 de kilometri care ar urma sa fie terminata pana in 2024. "Lucrarile ar trebui sa dureze doi ani in zona usoara"VIDEO Sot ...citeste mai departe despre " Scadere dramatica a numarului de turisti straini in statiunile din Valea Prahovei. "Am pierdut toata aceasta piata a turismului international" " pe Ziare.com