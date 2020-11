"Investitia de 11 milioane de lei a Primariei Municipiului Bucuresti este complet distrusa, la 7 ani de la inaugurare. Este vorba despre trotuarul rulant construit in cadrul proiectului Pasajului #Basarab, cu scopul de a facilita legatura dintre Gara de Nord si Gara Basarab (plus nodul intermodal Basarab)", arata Asociatia Metrou Usor.Potrivit sursei citate, trotuarul rulant a fost dat uitarii, la doar un an de la inaugurare. "Nu a mai fost pazit, s-a defectat, nu a fost reparat sau intretinut in niciun fel. Treptat, acest obiectiv de investitii a devenit un obiectiv de vandalizat si un focar amplasat intr-o zona extrem de vizibila a capitalei. Practic, orice turist care intra in #Bucuresti pe calea ferata este intampinat de aceasta priveliste dezolanta", mai arata Asociatia Metrou Usor, care a lansat un apel catre autoritati pentru a aduce Gara de Nord mai aproape de bucuresteni, prin modernizarea si restaurarea garii la standarde vest europene, prin crearea de facilitati moderne precum terminale de transport public si parcari subterane si prin revigorarea zonelor pietonale si spatiilor verzi din proximitate. ...citeste mai departe despre " FOTO Cum a ajuns sa arate o investitie de peste doua milioane de euro la sapte ani de la inaugurare " pe Ziare.com