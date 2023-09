Trei semnături vitale într-o singură zi pentru autostrăzile din România: pornește drumul peste Carpați, se termină epopeea A0 și o parte din coșmarul spre Valea Prahovei

Autoritățile din Ministerul Transporturilor au anunțat semnarea, în cursul zilei de miercuri, 20 septembrie, a trei contracte de proiectare și execuție pentru tronsoane de autostrăzi în România.

În cursul zilei de astăzi, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere #CNAIR va semna 3 contracte importante pentru construcția a 3 tronsoane de autostradă, din 3 regiuni diferite ale României", a anunțat pe Facebook secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Scrioșteanu.

Este vorba despre:

✅️ #𝗔𝟴 - 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗨𝗻𝗶𝗿𝗶𝗶, 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝘂𝗻𝗲𝗮 𝟯: 𝗟𝗲𝗴𝗵𝗶𝗻 - 𝗧𝗮𝗿𝗴𝘂-𝗡𝗲𝗮𝗺𝘁 (29,9 kilometri), fiind primul contract de construcție semnat pentru această autostradă care va uni și prin infrastructură rutieră Moldova de Transilvania, punând astfel bazele unei noi treceri peste Carpați;

✅️ #𝗔𝟬 - 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗕𝘂𝗰𝘂𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶, 𝗟𝗼𝘁𝘂𝗹 𝟭 𝗡𝗼𝗿𝗱 (17,5 kilometri), fiind final de epopee pentru ultimul lot de autostradă rămas de construit dintre cele 7 loturi ale A0, dar și ultimul lot din Coridorul de Transport Pan-European nr. 4, cuprins între Nădlac și Constanța, ceea ce înseamnă că în câțiva ani vom traversa țara de la Vest la Est numai pe autostradă;

✅️ #𝗔𝟭𝟯 - 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗦𝗶𝗯𝗶𝘂-𝗙𝗮𝗴𝗮𝗿𝗮𝘀, Lotul 𝟰 𝗦𝗮𝗺𝗯𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝘂𝘀 (𝗗𝗝 𝟭𝟬𝟱𝗕) – 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗶𝘂𝗹 𝗙𝗮𝗴𝗮𝗿𝗮𝘀/𝗗𝗿𝘂𝗺 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗰𝘂 𝗗𝗡𝟭 (16,26 de kilometri), fiind al doilea contract de construcție semnat pentru această autostradă.

Lotul 4 de pe A13 este unul dintre cele mai importante de pe autostrada A13, proiectată între Sibiu - Brașov - Bacău, pentru că presupune și construirea unei variante ocolitoare a municipiului Făgăraș, unul dintre punctele care sugrumă traficul spre Valea Prahovei, dinspre vestul țării.

Asocierea turcă Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS - Yapi Merkezi Insaat VE Sanayi AS a câștigat contractul în valoare de 1,2 miliarde de lei și are la dispoziție 12 luni pentru proiectare și 36 pentru execuția lotului.

