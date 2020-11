VIDEO FOTO Cum au fost prinsi traficantii de droguri din gruparea Hells Angels. "Faceau achizitii de lux: iahturi, masini de lux, ceasuri"

Traficantii au fost supravegheati din aer cu dronele, iar informatii despre fapte au fost furnizate din interior, de ofiteri sub acoperire.Romania pare sa fie tot mai atractiva pentru retelele de crima organizata, insa nu mai este chiar atat de "sigura". Cu metode moderne si ofiteri sub acoperire, infractorii sunt prinsi si trimisi dupa gratii. Asa s-a intamplat si in cazul Hells Angels.Cum au fost urmariti Hells Angels cu drona si deconspirati de ofiteri sub acoperireO drona cu termoviziune a fost esentiala in ancheta de la Bucuresti. Astfel a fost surprins exact momentul in care traficantii stabileau ultimele detalii ale transportului de cocaina, impreuna cu liderul gruparii Hells Angels din Romania.Politia nu confirma ca are drone si nici nu precizeaza cu ce aparate s-a facut supravegherea traficantilor de cocaina, insa, inca de anul trecut IGPR s-ar fi pregatit sa achizitioneze drone.Se pare ca la 1 august 2019, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a lansat o licitatie prin intermediul careia isi cauta furnizori de drone. Potrivit documentatiei postate pe Sicap, IGPR intentiona sa cumpere, cu 900.000 de euro, cel mult trei sisteme de drone.Citeste si: O achizitie de 900.000 de euro invaluita in mister: Politia Romana isi ia drone, dar nu spune nici cate, nici pentru ceDaca ar fi vorba despre acele drone, am sti ca un singur astfel aparat de zbor ar avea o greutate de aproximativ 15 kilograme si ar putea zbura aproximativ 3.000 de metri si, de asemenea, ar putea ramane in aer cel putin 50 de minute incontinuu.Conform solicitarii, dronele ce urmau sa fie cumparate ar fi trebuit sa fie dotate cu camere video cu termoviziune si camere care sa filmeze si in infrarosu (in intuneric - n.red.). Nu in ultimul rand, camerele dronelor ar trebui sa mareasca de pana la 30 de ori o imagine captata si sa transmita materialele video inregistrate HD de la 5 kilometri distanta.Jandarmeria si Politia de Frontiera au deja in dotare drone. Unele dintre aceste aparate de zbor sunt folosite pentru supravegherea populatiei din localitatile carantinate. De altfel, in luna aprilie, 16 locuitori ai comunei sucevene Patrauti, localitate aflata la acea data in carantina totala, au fost prinsi la o petrecere nocturna ...citeste mai departe despre " VIDEO FOTO Cum au fost prinsi traficantii de droguri din gruparea Hells Angels. "Faceau achizitii de lux: iahturi, masini de lux, ceasuri" " pe Ziare.com