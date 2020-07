Potrivit unui comunicat CFR , incepand din aceasta noapte, traficul rutier, in zona Aeroportul International Henri Coanda, va fi restrictionat pe o singura banda pe fiecare sens de circulatie, intre orele 00.00 - 04.00, interval orar in care se vor executa lucrarile de construire a viaductului CF peste DN 1, obiectiv feroviar care va asigura legatura directa intre Gara de Nord si Aeroport.Restrictiile de circulatie pe DN 1, la km 16+100, pe raza Orasului Otopeni, se vor mentine in zilele de 22.07.2020, 23.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, respectiv 05.08.2020, 06.08.2020, 12.08.2020 si 13.08.2020, in intervalul orar 00:00 - 04:00. ...citeste mai departe despre " Trafic restrictionat pe DN1, in zona Aeroportului Henri Coanda, timp de mai multe nopti " pe Ziare.com