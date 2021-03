Trafic ingreunat pe autostrada spre litoral timp de doua luni. Se lucreaza pe mai multe sectoare

Centrul Infotrafic precizeaza ca masura este impusa in vederea efectuarii de lucrari de reabilitare a partii carosabile. De asemenea, a fost inchis si nodul rutier de acces inlocalitatile Cernica si Balaceanca, judetul Ilfov, fiind restrictionata circulatia pe breteaua de intrare/iesire din autostrada si DNCB, pe sensul Constanta - Bucuresti.Tot pe Autostrada A2, intre kilometrii 155 si 161 (Podul Cernavoda), din cauza lucrarilor de reparatii, pana la finalul lunii mai, circulatia este restrictionata pe calea 2(sensul catre Bucuresti), traficul fiind deviat pe calea 1, unde se circula pe cate o banda, in ambele sensuri.Pe DN 68A Margina - Cosevita, intre kilometrii 38 - 53, judetul Timis, pana pe data de 15.04.2021, se efectueaza lucrari de reparatii la partea carosabila, constand ininlocuirea structurilor rutiere afectate de valorile mari de trafic si de tonaj, prin realizarea unor sisteme rutiere noi cu imbracaminte asfaltica. Fiind un sector de drumtranzitat intens, sunt recomandate ca rute ocolitoare Autostrada 1, nod rutier Ilia - DN 7 Arad - Nadlac sau Autostrada A1, nod rutier Simeria DN 66 - Hateg - DN 68 Caransebes - DN 6 Lugoj - A1.CITESTE SI:Medic-sef la urgente, despre consecintele sinistre ale "miracolului Flavia Grosan": "Pacientul ajunge sa moara in 15 minute de la prezentarea la UPU"INTERVIU Psihiatrul Eugen Hriscu: "Traim un tsunami de afectiuni psihiatrice si psihologice. La Ministerul Sanatatii nu avem nici o initiativa"Cine este sefa Colegiului Medicilor Bihor, care a achitat-o pe doctorita Flavia Grosan: "Acest val imens de simpatie confirma ca tratamentele doamnei doctor sunt bune"Romprest a finantat o campanie mediatica de defaimare a lui Clotilde Armand. Dezvaluirea facuta de actionari ai companiei. "Poate asa se explica linsajul mediatic"Momente groaznice. Fosta iubita a lui Piturca, Vica Blochina, a lesinat la volan si a produs un accident ...citeste mai departe despre " Trafic ingreunat pe autostrada spre litoral timp de doua luni. Se lucreaza pe mai multe sectoare " pe Ziare.com