"Astazi, 5 ianuarie 2021, traficul feroviar este intrerupt intre Calimanesti si Cozia pe ambele fire de circulatie din cauza precipitatiilor abundente cazute azi noapte si a aluviunilor care au afectat terasamentul caii ferate. Astfel, pentru trenurile aflate in circulatie, managerul infrastructurii feroviare - CFR SA asigura transbordarea calatorilor pe distanta Calimanesti - Lotru si retur cu mijloace auto", anunta CFR Calatori.Potrivit companiei, marti, in jurul orei 03:30, din cauza aluviunilor cazute de pe versant rotile locomotivei si a primului vagon ale trenului Regio 2069, care circula pe ruta Ramnicu Valcea - Calimanesti - Sibiu, si care transporta 9 calatori, au escaladat sina si au rulat pana la oprire in afara acesteia.Cinci trenuri ale CFR Calatori sunt afectate din cauza conditiilor meteo din zona.Pasagerii care au bilete/abonamente la trenurile cu circulatie afectata in trafic intern vor primi, la cerere, contravaloarea biletelor/calatoriilor achizitionate si neutilizate (fie pentru intreaga ruta, fie pentru distanta neefectuata din ruta respectiva), conform Regulamentului de transport pe calea ferata in vigoare.Citeste si:Primul tren deraiat in 2021, in Romania. Un tren cu angajati CFR a sarit de pe sine ...citeste mai departe despre " Circulatia trenurilor, oprita pe ambele sensuri intre Calimanesti si Cozia, din cauza ploilor. Cinci trenuri sunt afectate " pe Ziare.com