Cum va fi fluidizat traficul de calatori la Aeroportul Henri Coanda

Proiectul pilot presupune utilizarea la controlul de frontiera a sase porti automate pentru verificarea documentelor de calatorie ale persoanelor, prin compararea imaginii faciale din cipul electronic al pasaportului/ cartii de identitate cu cea captata de la persoana prezenta fizic la controlul de frontiera, pentru realizarea procesului de identificare.Portile sunt conectate la Sistemul Informatic al Politiei de Frontiera si permit efectuarea de verificari prin interogarea bazelor de date si accesul la informatiile operative relevante.Implementarea sistemului de tip ABC (Automated Border Control) in cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coanda Otopeni permite autoritatilor de control la frontiera sa verifice calatorii intr-un mod confortabil, rapid si sigur. Prin acest proiect pilot se intentioneaza conturarea unui standard de calitate, aplicabil tuturor aeroporturilor din Romania, deschise traficului international de persoane.De asemenea, sistemul ofera solutii pentru a facilita procedurile de control la frontiera pentru cetatenii care tranziteaza frontierele Uniunii Europene si, totodata, pentru a moderniza si a imbunatati gestionarea frontierelor, raspunzand in acelasi timp riscurilor generate de infractionalitatea transfrontaliera.Categoriile de cetateni carora li se adreseaza portile ABC sunt cetateni ai Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Elvetia care detin document de calatorie biometric (pasaport sau carte de identitate) si au varsta peste 18 ani.Sistemul pilot este format din sase porti, cu posibilitatea de extindere ulterioara, pana la 24 de porti, prin adaugare de licente suplimentare, fara modificarea infrastructurii hardware.Valoarea proiectului este de 2,3 milioane lei, finantarea provenind din fonduri europene nerambursabile prin Programul Fondul pentru Securitate Interna (75%) si include portile, precum si infrastructura hardware necesara administrarii sistemului. Echipamentele urmeaza sa fie utilizate in regim permanent.In prezent, in cadrul Aeroportului International Henri Coanda controlul documentelor de calatorie se deruleaza, atat manual, efectuat de catre politistii de fron