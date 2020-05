Toti cei care intra in Marea Britanie ar putea sta in carantina 14 zile

Astfel, toti pasagerii care intra in tara pe cale aeriana, maritima sau feroviara, cu exceptia celor care vin din Irlanda, ar putea sa se izoleze la resedinta declarata, iar ulterior sa se faca verificari la adresele respective.Potrivit BBC, care citeaza surse guvernamentale si din Airlines UK, organizatia nationala a transportatorilor aerieni, carantina este prevazuta de la sfarsitul lui mai.Cu peste 31.000 de morti, Regatul Unit are cel mai grav bilant al epidemiei de COVID-19 din Europa, iar la nivel mondial cifrele sunt mai mari doar in Statele Unite. ...citeste mai departe despre " Toti cei care intra in Marea Britanie ar putea sta in carantina 14 zile " pe Ziare.com